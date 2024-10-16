В Ростовской области отметили снижение числа заболевших коронавирусом

В Ростовской области с 7 по 13 октября 2024 года коронавирусом заболели 1189 человек. Это оказалось на 88 случаев меньше, чем неделей ранее (с 30 сентября по 6 октября было 1277 человек), говорится на сайте Объясняем.рф.
Отметим, также в регионе снизилось число госпитализированных. За отчетный период в больницы попали 18 человек, а неделей ранее в стационары положили 27 человек. Летальных исходов не было.
Количество выздоровевших также отличается. С 7 по 10 октября инфекцию победили 1237 жителей Дона, а с 30 сентября по 6 октября — 1292.
Напомним, ранее Роспотребнадзор призвал всех соблюдать защитные меры против COVID-19.