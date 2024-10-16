Олбани
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области отметили снижение числа заболевших коронавирусом

1189 случаев коронавируса выявили в Ростовской области за неделю.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 7 по 13 октября 2024 года коронавирусом заболели 1189 человек. Это оказалось на 88 случаев меньше, чем неделей ранее (с 30 сентября по 6 октября было 1277 человек), говорится на сайте Объясняем.рф.

Отметим, также в регионе снизилось число госпитализированных. За отчетный период в больницы попали 18 человек, а неделей ранее в стационары положили 27 человек. Летальных исходов не было.

Количество выздоровевших также отличается. С 7 по 10 октября инфекцию победили 1237 жителей Дона, а с 30 сентября по 6 октября — 1292.

Напомним, ранее Роспотребнадзор призвал всех соблюдать защитные меры против COVID-19.