В Ростовской области отметили снижение числа заболевших коронавирусом

В Ростовской области с 7 по 13 октября 2024 года коронавирусом заболели 1189 человек. Это оказалось на 88 случаев меньше, чем неделей ранее (с 30 сентября по 6 октября было 1277 человек), говорится на сайте Объясняем.рф.