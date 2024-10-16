В Хабаровском крае установились температуры уже глубокой осени

Осенние дни все короче, ночи длиннее. По утрам уже зябко, изморозь на траве, а на севере — морозы, еще небольшие, но они и есть предвестники скорой зимы.
В южных районах еще относительно тепло, 17 октября ожидается, как и всюду по краю, погода без осадков.
В Вяземском днем +11…+13 градусов, ночью +1…+3, в Бикине в послеобеденное время еще лучше, + 12…+14 градусов, на рассвете от 0 до+2. В Хабаровске днем воздух прогреется до +9…+11, ночью от +1…-, 1, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В Советской Гавани днем тоже еще комфортно, +10…+12 градусов, ночью +1…-1, в Комсомольске-на-Амуре в послеобеденное время воздух прогреется до +9…+11 градусов, на рассвете уже легкий морозец −1…-3 градуса. Такие же дневные температуры и в Троицком, +9…+11, ночью там от 0 до +2. В селе имени Полины Осипенко в светлое время +6…+8 градусов, ночью уже −4…-6, в Чегдомыне столбики термометров поднимутся днем до +6…+8 градусов, ночью опустятся до −3…-5.
В Николаевске-на-Амуре дневной фон температур +4…+6, ночной −2…-4 градуса. В Чумикане в послеобеденное время +2…+4 градуса, ночью −3…-5 градусов. В Аяне днем всего +1…+3, ночью −4…-6, в Охотске в светлое время суток вообще уже от 0 до +2, ночью −4…-6.
Амур у Хабаровска упал до отметки в 2 сантиметра, в ближайшее время река потеряет еще 5−10 сантиметров.