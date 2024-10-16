В Хабаровском крае установились температуры уже глубокой осени

В Вяземском днем +11…+13 градусов, ночью +1…+3, в Бикине в послеобеденное время еще лучше, + 12…+14 градусов, на рассвете от 0 до+2. В Хабаровске днем воздух прогреется до +9…+11, ночью от +1…-, 1, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В Советской Гавани днем тоже еще комфортно, +10…+12 градусов, ночью +1…-1, в Комсомольске-на-Амуре в послеобеденное время воздух прогреется до +9…+11 градусов, на рассвете уже легкий морозец −1…-3 градуса. Такие же дневные температуры и в Троицком, +9…+11, ночью там от 0 до +2. В селе имени Полины Осипенко в светлое время +6…+8 градусов, ночью уже −4…-6, в Чегдомыне столбики термометров поднимутся днем до +6…+8 градусов, ночью опустятся до −3…-5.