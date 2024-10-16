Градус проблемы снизился: Почему «пьяную» Думскую до сих пор не превратили в пешеходную улицу с семейными пространствами

— Предложенная концепция хорошая. И нет ничего такого в том, чтобы бывшую «тусовочную» улицу переделать в общественное пространство. У нас есть похожий опыт. Вопрос в том, как сделать эту локацию интересной, в том числе для туристов, ведь через Невский проспект проходят главные туристические маршруты. Сейчас квартал, конечно, полуживой, и город многое в этом плане теряет. Но я не думаю, что власти отложили идею его преображения, просто они снизили градус проблемы в прошлом году, разобравшись с активной ночной жизнью там, и переключились на более важные темы. Например, как отмечал губернатор, в приоритете у нас сейчас развитие непрерывных набережных, водно-зеленого городского каркаса. Поэтому Думская сейчас у них где-то в среднесрочной перспективе — это 3−5 лет. Они не очень спешат и подходят к этому делу аккуратно, поскольку в таких знаковых местах высока цена ошибки. Здесь важно учесть много факторов и не испортить при этом отношения ни с бизнесом, ни с горожанами. Сложно прийти к единому знаменателю, когда столько собственников, арендаторов, резидентов.