Градус проблемы снизился: Почему «пьяную» Думскую до сих пор не превратили в пешеходную улицу с семейными пространствами

В октябре прошлого года администрация Центрального района заявила о том, что облик бывших «пьяных» улиц Думской и Ломоносова, которые после скандального закрытия там почти всех питейных заведений находятся в полуживом состоянии, может измениться на 180 градусов. Вместо ночных клубов и баров здесь задумали сделать «общественное пространство для семейного отдыха» с пешеходной зоной. Инвестор, готовый вложиться в проект этой концепции, нашелся быстро. Но властям потребовалось время, чтобы обдумать, как это все можно организовать. Но прошел год. Что изменилось?
ИЗ ПЬЯНОЙ — В СЕМЕЙНУЮ.
Напомним, музыка в некогда самом «тусовочном» квартале города перестала играть в марте 2023 года. Тогда Следственный комитет опечатал два десятка увеселительных заведения — в рамках расследования уголовного дела о продаже спиртного несовершеннолетним. Возобновить работу смогли лишь два бара. И с тех пор центр ночной жизни Петербурга почти не подает признаков жизни.
Чтобы как-то «оживить» историческую локацию в центре города, в июне 2023-го Центральный район представил концепцию возможного ее преображения. Но здесь речь идет о совершенной другой Думской. На бывших «пьяных» улицах предложили сделать общественное пространство с детской зоной и площадками для мини-гольфа и петанка, кафешками, ресторанами, катком и сценой под открытым небом. Но дальше презентации дело не пошло.
— К нам приходили предложения от жителей, бизнеса, органов власти и в целом общественности. И в основном, конечно, везде речь шла о концептуальном изменении пространства и создании комфортной городской среды, — скажет в октябре того же года в эфире шоу «Пять углов» на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) глава Центрального района Елена Федорова.
СТАНЕТ ПЕШЕХОДНОЙ?
По словам Федоровой, все варианты сходились в одном — Думскую нужно сделать пешеходной, как это было исторически. Только для начала Комтранс должен был проанализировать, повлияет ли это на пробки и загруженность улично-дорожной сети.
— По результатам проведенного мониторинга, по мнению Комитета по транспорту, создание пешеходной зоны на Думской улице не окажет существенного влияния на перераспределение транспортных потоков и загрузку прилегающей улично-дорожной сети, — сообщили SPB.KP.RU в октябре 2024 года.
Отметим, что глава Центрального района еще год назад сказала, что если это решение не будет влиять на транспортные потоки, и оно будет реализуемо, то «можно будет проанализировать и все остальные аспекты». Тогда, по словам Федоровой, органы исполнительной власти взяли около месяца на проработку этих и других вопросов. Вот, что отвечают нам в администрации района год спустя:
«Концепция развития территорий улиц Думской и Ломоносова в настоящий момент прорабатывается профильными исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга. Подробная информация о проекте создания общественного пространства будет опубликована после согласования и утверждения всеми участниками процесса».
— Пока нет новостей про изменение Думской, — сказал SPB.KP.RU владелец одного из работающих баров на «пьяной» улице. — Так понимаем, что Апраксиным двором занялись больше.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Образ скандального квартала уже постепенно начал «очищаться». В одном из бывших баров на Думской, 4 открыли первый в Северной столице коммерческий музей, посвященный специальной военной операции (СВО). Такому патриотическому соседству не против.
— Мы никак не пересекаемся с их дневной работой. Потому что клубы работают ночью, — рассказал владелец бара на Ломоносова. — Но, а у себя готовы даже ветеранам скидку делать. Ветеранам, которые просто хотят отдохнуть, мы рады. К нам уже заходили ребята хорошие, угощаем чаем, общаемся.
СЛОВО ЭКСПЕРТУ.
Урбанист Владимир Федоров:
— Предложенная концепция хорошая. И нет ничего такого в том, чтобы бывшую «тусовочную» улицу переделать в общественное пространство. У нас есть похожий опыт. Вопрос в том, как сделать эту локацию интересной, в том числе для туристов, ведь через Невский проспект проходят главные туристические маршруты. Сейчас квартал, конечно, полуживой, и город многое в этом плане теряет. Но я не думаю, что власти отложили идею его преображения, просто они снизили градус проблемы в прошлом году, разобравшись с активной ночной жизнью там, и переключились на более важные темы. Например, как отмечал губернатор, в приоритете у нас сейчас развитие непрерывных набережных, водно-зеленого городского каркаса. Поэтому Думская сейчас у них где-то в среднесрочной перспективе — это 3−5 лет. Они не очень спешат и подходят к этому делу аккуратно, поскольку в таких знаковых местах высока цена ошибки. Здесь важно учесть много факторов и не испортить при этом отношения ни с бизнесом, ни с горожанами. Сложно прийти к единому знаменателю, когда столько собственников, арендаторов, резидентов.