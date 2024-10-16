Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики

Количество осадков в марте предполагается больше нормы на большей части республики, около нормы — в Кызылординской, в области Ұлытау, Карагандинской, на большей части Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской, на юге Атырауской, Костанайской, Акмолинской, на юго-западе области Абай, на севере Мангистауской, Алматинской, на северо-западе области Жетісу, меньше нормы — на большей части Мангистауской области.