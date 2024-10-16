Ильичные данные: чем интересна выставка к 100-летию смерти Ленина

Относительно небольшая по площади, экспозиция тем не менее требует немало времени, чтобы прочитать все экспликации и пояснения. И их обилие только подтверждает мысль, что кураторы апеллировали здесь не к эмоциям, а к разуму. Поэтому не ждите обилия красного цвета, лозунгов и эффектных театральных приемов. Впрочем, один яркий драматургический ход здесь все-таки есть — в самом конце. Зрителю, посмотревшему всё, что связано с жизнью Ленина, предлагают подняться на этаж и встретиться с темой смерти вождя. И это восхождение работает, конечно, символически. Но мало того: сверху открывается вид не только на экспонаты, но и — через окна в сторону Красной площади — на сам Мавзолей. Хорошее напоминание, что, как ни крути, фигура эта по-прежнему с нами. И не только в музейном пространстве.