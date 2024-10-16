С наступлением холодов глухари начали глотать камни

Это обычные мелкие камни, но максимально крепкие. Глухарь глотает их, и они скапливаются у него в желудке (поэтому называются гастролиты), всего их должно быть как минимум тысяча. В ближайшие месяцы они ему жизненно необходимы, так как помогают размельчать и переваривать основную зимнюю пищу — хвою. Недостаток гастролитов становится одной из основных причин гибели этих птиц зимой.