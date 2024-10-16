Живу за двоих: Мать погибшего на СВО 20-летнего бойца исполнила три мечты сына

Тамара Бойчук из хутора Калинина Мясниковского района Ростовской области потеряла сына в зоне спецоперации, а потом собрала волю в кулак, нашла в себе силы жить дальше и осуществила мечты единственного ребенка.
МЕЧТАЛА ЖИТЬ В РОССИИ.
— Когда-то я жила на Западной Украине, в Прикарпатье. Там же вышла замуж, стала мамой, а потом развелась.
По работе женщина часто моталась в Россию.
— Много земляков на заработки сюда приезжали. На Украине уже тогда делать нечего было. Вот я и хотела пустить корни в России, близкой мне по духу стране.
В нулевых Тамара осуществила мечту. С сыном Василием переехала на Дон.
— Для жизни выбрала Мясниковский район. Я в нем бывала раньше.
Тамара устроилась на работу, растила ребенка. Трудилась много — то в совхозе, то в местном магазине.
— Так и жили с сыном вдвоем. Замуж решила больше не выходить. Посвятила себя его воспитанию.
«ВЫРАСТУ И КУПЛЮ ДОМ».
Несмотря на то, что в окружении никого из военных не было, Вася просто мечтал связать свою жизнь с армией.
— Он и спортом-то поэтому увлекся: занимался рукопашным боем, ходил в тренажерный зал. И все бредил военной карьерой.
Тамара не скрывает, что одной растить ребенка было сложно, да еще и учитывая ситуацию с работой в селе.
— Жили скромно, но ни в чем не нуждались. Вот только жилье приходилось все эти годы снимать.
— Ничего, мам, вот я вырасту, стану военным, куплю нам дом и обязательно собаку!
Вариант же с ипотекой женщина даже не рассматривала.
— У нас все эти годы было гражданство Украины. Вряд ли бы нам дали заем в банке. Почему не оформляла гражданство? Трудно ответить. Вечно было некогда. Да и отметка в паспорте в строчке «гражданство» нам жить не мешала, а разрешение на временное проживание у нас было. Это в Украине — политика ненависти. А здесь, на, Дону, люди нас приняли.
«ТЕПЕРЬ Я — ВОЕННЫЙ !».
После школы Василий поставил мать перед фактом.
— Мам, подписал контракт с Минобороны. Теперь я — военный!
Юноша был счастлив. Ему на тот момент исполнилось 19 лет. Василий очень гордился военной формой. В воинской части парень отвечал за радиосвязь. А когда в феврале 2022 года началась специальная военная операция, в числе первых отправился за ленточку.
Там ефрейтор был радистом.
— Вася погиб во время артиллерийского обстрела. Он в это время тянул линию связи с другом, — голос женщины срывается на плач. — В феврале сыну исполнилось 20 лет, а уже в марте его не стало.
Тамара говорит, что никак не могла повлиять на выбор сына.
— Несмотря на то, что Вася хоть и не был гражданином РФ по документам, в душе он всегда был русским. Он не мог оставаться дома, когда нужно было защищать Родину.
Похоронив сына, женщина не знала, как жить дальше. Перестала ходить на работу и какое-то время просто лежала дома. Казалось, что ее сердце вот-вот перестанет биться.
— А потом я вдруг подумала: разве Вася хотел бы, чтобы я утонула в горе? Нет! Я решила, что буду жить за двоих. Получила российское гражданство, купила жилье и завела собаку — небольшую, как и хотел Вася.