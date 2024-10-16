Живу за двоих: Мать погибшего на СВО 20-летнего бойца исполнила три мечты сына

— У нас все эти годы было гражданство Украины. Вряд ли бы нам дали заем в банке. Почему не оформляла гражданство? Трудно ответить. Вечно было некогда. Да и отметка в паспорте в строчке «гражданство» нам жить не мешала, а разрешение на временное проживание у нас было. Это в Украине — политика ненависти. А здесь, на, Дону, люди нас приняли.