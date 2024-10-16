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В выходные на дорогах Беларуси будет усилен контроль: где именно?

В выходные на дорогах Беларуси будет усилен контроль. Об этом рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Целью является предупреждение аварий. Как отметили в ГАИ, инспекторы обратят внимание на угрозы, связанные с вождением в состоянии опьянения, управлением транспортным средством без прав, превышением скорости и нарушением правил обгона.

По словам представителей ведомства, контроль на территориях Брестской и Могилевской областей будут осуществлять экипажи спецподразделения ДПС «Стрела». Инспекторы отработают участки дорог, являющиеся наиболее аварийно-опасными. Также в Брестской области дополнительные рейдовые мероприятия проведут сотрудники ГАИ Минской и Гродненской областей.