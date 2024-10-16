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На Витебском направлении отменили шесть электричек

График движения электричек изменится 16 октября на Витебском направлении для проведения ремонта железнодорожной инфраструктуры.

Отменяются следующие электрички: №№ 6757, 6713, 6765 на участке «Павловск — Новолисино» и №№ 6758, 6714 и 6766 на участке «Новолисино — Павловск».

Изменяется расписание следующих поездов:

  • № 6757 Витебский вокзал 9:40 — Павловск 10:18;
  • № 6530 Павловск 10:50 — Витебский вокзал 11:30;
  • № 6758 Павловск 11:20 — Витебский вокзал 12:02;
  • № 6713 Витебский вокзал 13:36 — Павловск 14:14;
  • № 6714 Павловск 15:11 — Витебский вокзал 15:50;
  • № 6548 Павловск 15:38 — Витебский вокзал 16:20;
  • № 6765 Витебский вокзал 14:41 — Павловск 15:19;
  • № 6766 Павловск 16:12 — Витебский вокзал 16:53;
  • № 6346 Посёлок 14:35 — Витебский вокзал 16:04;
  • № 6470 Оредеж 14:26 — Витебский вокзал 17:04.

С актуальным расписанием можно ознакомиться на станциях и вокзалах, в приложениях «РЖД Пассажирам» и «Яндекс. Электрички», а также на сайте СЗППК.