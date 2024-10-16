Зефир со вкусом шампанского выпустят к Новому году в Беларуси. Об этом сообщила начальник сектора стратегического планирования и развития ОАО «Красный пищевик» Надежда Евтехова, пишет БелТА.
По ее словам, к новогодним праздникам компания традиционно выпускает зефир с «зимними» вкусами и 2024 год не будет исключением. Евтехова отметила, что в этот раз «Красный пищевик» намерен удивить своих покупателей зефиром со вкусом «клубника и шампанское». Она также уточнила, что производственные линии по выпуску данной сладости уже запущены и занимаются изготовлением продукции, которую скоро можно будет купить в магазинах.
Она обратила внимание на то, что компания также выпустит зефир со вкусом «латте-карамель», который содержит секретный ингредиент. Им окажется соль.
— Прежде никто не использовал соль при производстве зефира. Речь не идет о конкретно соленом зефире — мы выпускаем традиционную сладость, в которую добавляем немного соли, — пояснила Евтехова.
По словам специалиста, соль оттеняет сладкий вкус латте и карамели, придает интересную пикантность.
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