Зефир со вкусом шампанского выпустят к Новому году в Беларуси

По ее словам, к новогодним праздникам компания традиционно выпускает зефир с «зимними» вкусами и 2024 год не будет исключением. Евтехова отметила, что в этот раз «Красный пищевик» намерен удивить своих покупателей зефиром со вкусом «клубника и шампанское». Она также уточнила, что производственные линии по выпуску данной сладости уже запущены и занимаются изготовлением продукции, которую скоро можно будет купить в магазинах.