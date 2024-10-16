В Башкирии продолжается ремонт садовых дорог

В этом году работа идёт на 20 дорогах общей протяженностью 26,4 км. Они обеспечивают проезд к 72 СНТ в 8 муниципалитетах — в Уфе, Кумертау, Белебеевском, Иглинском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Уфимском и Чишминском районах. Все эти участки должны быть готовы до зимы. На их ремонт выделено 150 млн рублей.
Как сообщил в своих соцсетях Глава Башкирии Радий Хабиров, формируется перечень объектов для ремонта в 2025 году: «Рассматриваем порядка 150 объектов в 20 муниципалитетах. Самые сложные из них войдут в перечень приоритетных для ремонта». Напомним, проект ремонта садовых дорог запущен по инициативе руководителя республики.
Ещё одно важное направление работы с СНТ — социальная догазификация домов на их территории.
«Эту программу запустил Президент России Владимир Владимирович Путин. И здесь мы — одни из лидеров. В 2024 году заявки с полным комплектом необходимых документов подали почти 40% садовых товариществ, которые отвечают условиям догазификации. И скоро в этих СНТ приступят к строительству газораспределительных сетей», — пишет Глава Башкирии.
Также садовые товарищества обеспечиваются бесперебойным электричеством. В 17 СНТ уже установили 2,5 тысячи выносных электросчетчиков.
В текущем году 10 лучших садовых товариществ получили гранты Главы Башкортостана размером по 500 тысяч рублей. На эти средства приобретены спортивные и игровые площадки, системы видеонаблюдения и экстренного вызова охранных служб, средства пожаротушения, создали зоны отдыха.
«Их пример — хороший стимул для других СНТ. Тем более что в 2025 году число получателей гранта мы увеличим в два раза», — сообщил Радий Хабиров.
На какие меры поддержки могут рассчитывать башкирские садоводы и дачники — читайте здесь. Напомним, в республике порядка 1,5 тысячи садовых товариществ и более полумиллиона владельцев участков.