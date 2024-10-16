В Башкирии продолжается ремонт садовых дорог

В этом году работа идёт на 20 дорогах общей протяженностью 26,4 км. Они обеспечивают проезд к 72 СНТ в 8 муниципалитетах — в Уфе, Кумертау, Белебеевском, Иглинском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Уфимском и Чишминском районах. Все эти участки должны быть готовы до зимы. На их ремонт выделено 150 млн рублей.