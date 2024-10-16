В Казань для саммита БРИКС привезли новые электрички

Они уже работают на некоторых железных дорогах и будут задействованы на саммите в количестве 5. Рассматривается возможность постоянного запуска таких поездов, в первую очередь на участке Казань — Нижний Новгород. Этот вопрос находится на рассмотрении Министерства транспорта, Комитета по транспорту и РЖД, сообщил заместитель начальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов.