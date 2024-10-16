У бизнесмена в Башкирии отобрали незаконно предоставленный земельный участок

В Башкирии прокуратура лишила предпринимателя земельного участка. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
В мае 2013 года администрация Балтачевского района и юридическое лицо заключили договор об аренде земли с прудом, который является частью реки Кигазы. Участок площадью около 11 гектаром после этого использовал индивидуальный предприниматель.
Согласно законодательству, все водные объекты находятся в собственности России, и потому орган местного самоуправления не имеет полномочий распоряжаться участками, включающими в себя земли водного фонда.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с заявлением об обязании ответчика вернуть участок Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Башкирии.
— Арбитражный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры о признании недействительными договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения и уступки права аренды. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства, — сообщают прокуроры.
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