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Главные новости 16 октября 2024 года

Последние новости за сегодня — 16 октября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 16 октября 2024 года.

ВС РФ нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве

Источник: РИАМО

В результате удара российских войск по бронетанковому заводу в Николаеве было поражено пять промышленных зданий, уничтожено 10 единиц бронетехники. Как сообщили в Минобороны России, производство и ремонт техники на заводе остановилось.

В ЦБ предупредили о возможном повышении ключевой ставки

Источник: Freepik

Банк России предупредил о грядущем ужесточении денежно-кредитных условий. По мнению аналитиков, в 2025 году цены вырастут сильнее ожиданий — к концу года их рост может составить от 0,4 до 0,6 п. п.

Спасенный в Охотском море Пичугин рассказал о своем выживании

Дрейфовавший два месяца в Охотском море мужчина сообщил, что ему помогло выжить то, что он собирал дождевую воду. У него с собой также был спальник с верблюжьей шерстью — хоть и мокрый, но спасавший от холода.

Квоту на временное проживание мигрантов урезали почти вдвое

Источник: РИА "Новости"

Кабмин утвердил квоту на временное проживание иностранцев в России с распределением по субъектам — 5,5 тысячи разрешений в 2025 году. В 2024 году квота равна 10 595. Наибольшее число разрешений обычно получают Москва и Московская область.

Александр Овечкин добился знакового достижения в НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» обыграл «Вегас» со счетом 4:2. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две результативные передачи, его признали первой звездой матча.