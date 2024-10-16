Главные новости 16 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 16 октября 2024 года.
ВС РФ нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве
В результате удара российских войск по бронетанковому заводу в Николаеве было поражено пять промышленных зданий, уничтожено 10 единиц бронетехники. Как сообщили в Минобороны России, производство и ремонт техники на заводе остановилось.
В ЦБ предупредили о возможном повышении ключевой ставки
Банк России предупредил о грядущем ужесточении денежно-кредитных условий. По мнению аналитиков, в 2025 году цены вырастут сильнее ожиданий — к концу года их рост может составить от 0,4 до 0,6 п. п.
Спасенный в Охотском море Пичугин рассказал о своем выживании
Дрейфовавший два месяца в Охотском море мужчина сообщил, что ему помогло выжить то, что он собирал дождевую воду. У него с собой также был спальник с верблюжьей шерстью — хоть и мокрый, но спасавший от холода.
Квоту на временное проживание мигрантов урезали почти вдвое
Кабмин утвердил квоту на временное проживание иностранцев в России с распределением по субъектам — 5,5 тысячи разрешений в 2025 году. В 2024 году квота равна 10 595. Наибольшее число разрешений обычно получают Москва и Московская область.
Александр Овечкин добился знакового достижения в НХЛ
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» обыграл «Вегас» со счетом 4:2. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две результативные передачи, его признали первой звездой матча.