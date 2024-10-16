День открытых дверей пройдет в ДВФУ 1−2 ноября

Дальневосточный федеральный университет приглашает провести выходные во Владивостоке. С 1 по 2 ноября в университете пройдет День открытых дверей (0+) — два дня экскурсий и интенсивного знакомства с образовательными программами, кампусом, лабораториями университета. 3 и 4 ноября все желающие смогут ближе познакомиться с историей и культурой дальневосточной молодежной столицы, сообщили в пресс-службе ДВФУ.
Для гостей университета подготовили работу интерактивных зон с консультациями по образовательным и внеучебным возможностям институтов, зону работодателей. Также есть возможность познакомиться с кампусом, посетить экскурсии по научным лабораториям, мастер-классы, лектории от школ и институтов ДВФУ. Программа Дня открытых дверей будет опубликована на сайте позже.
1 ноября в программе — знакомство с образовательными возможностями школ и институтов ДВФУ. Участники смогут заглянуть в учебные аудитории, побеседовать с преподавателями и студентами, принять участие в мастер-классах.
2 ноября будет работать зона консультаций приемной комиссии, обзорные экскурсии по кампусу, открытый диалог с ректором и директорами институтов. Эксперты ЕГЭ и председатели предметных комиссий поделятся лайфхаками по подготовке к вступительным испытаниям и посоветуют полезные ресурсы. Разнообразие внеучебной активности представят на Ярмарке студенческих объединений (0+) и в рамках концертной программы — эти зоны будут работать весь день.
«Наша цель — помочь определиться поступающим с направлениями подготовки, чтобы они выбирали направления по своему интересу, а не были ограничены набором предметов ЕГЭ, которые они выберут зимой. Также мы хотим познакомить ребят с университетом, дать шанс узнать нас поближе до поступления», — рассказала директор департамента по работе с абитуриентами Ольга Князева.
«Важно до поступления побывать не только в университете, но и в городе, в котором находится вуз. Мы хотим предложить почувствовать абитуриентам атмосферу морского города, посетить мероприятия и достопримечательности. Владивосток — город, в который невозможно не влюбиться», — добавила Ольга Князева.
Для гостей Дня открытых дверей 1 и 2 ноября будут доступны для свободного посещения корпуса А и В. Остальные корпуса открыты для посещения в рамках организованных групп. Вход в корпуса осуществляется при предъявлении паспорта. Обращаем внимание, что служба безопасности кампуса может проверить крупные сумки и подозрительные предметы. Проезд на территорию кампуса на личном транспорте будет ограничен.
Напомним, День открытых дверей ДВФУ ― традиционное ежегодное мероприятие, где будущие абитуриенты и их родители получают информацию обо всем спектре образовательных направлений подготовки, знакомятся с условиями обучения и проживания студентов. Мероприятие способствует самоопределению молодежи, которой еще только предстоит выбрать свой жизненный путь.