Из-за бездействия мэрии в районе Новосибирска сточными водами затопило СНТ

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура отреагировала на обращение жителя о сбросе сточных вод и затоплении территории СНТ в Калининском районе Новосибирска. Суд признал бездействие мэрии города в вопросе организации водоотведения.
Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Речь о затоплении сточными водами СНТ «Заря-2». Правоохранители проверили, как мэрия города и МП «Метро МиР» соблюдают законодательство об охране окружающей среды.
«В нарушение требований действующего законодательства мэрией города Новосибирска не принято мер по организации надлежащего водоотведения, исключающего сброс сточных вод на рельеф местности», — говорится в сообщении прокуратуры.
Природоохранная прокуратура направила иск в суд о признании бездействия городских властей и возложении обязанности обустроить водоотведение и ливневую канализацию.
Отмечается, что суд требования удовлетворил. Правоохранители проследят за устранением нарушений.