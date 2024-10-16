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Из-за бездействия мэрии в районе Новосибирска сточными водами затопило СНТ

Суд обязал устранить нарушения.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура отреагировала на обращение жителя о сбросе сточных вод и затоплении территории СНТ в Калининском районе Новосибирска. Суд признал бездействие мэрии города в вопросе организации водоотведения.

Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Речь о затоплении сточными водами СНТ «Заря-2». Правоохранители проверили, как мэрия города и МП «Метро МиР» соблюдают законодательство об охране окружающей среды.

«В нарушение требований действующего законодательства мэрией города Новосибирска не принято мер по организации надлежащего водоотведения, исключающего сброс сточных вод на рельеф местности», — говорится в сообщении прокуратуры.

Природоохранная прокуратура направила иск в суд о признании бездействия городских властей и возложении обязанности обустроить водоотведение и ливневую канализацию.

Отмечается, что суд требования удовлетворил. Правоохранители проследят за устранением нарушений.