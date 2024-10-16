Губернатор Новосибирской области оценил экспозицию «Поезда Победы»

На железнодорожный вокзал Новосибирска прибыл «Поезд Победы». Передвижной музей оценил глава Новосибирской области Андрей Травников. Как отметил губернатор, экспозиция вызывает спектр эмоций у её посетителей.
— Накануне 80-летия Великой Победы к нам прибыл «Поезд Победы» с 10 тематическими вагонами, посвященными отдельным событиям самой разрушительной в мировой истории войны. Экспозиция погружает в атмосферу военного времени, помогает осознать масштабы героизма и мужества, проявленные советским народом в условиях войны. Считаю, что проект крайне важен для сохранения исторический памяти о жертвах и подвигах тех, кто сражался на фронте и работал в тылу. Благодарю авторов идеи и создателей «Поезда Победы» за грандиозную работу и возможность прикоснуться к истории, — сообщает губернатор.
В атмосферу военных лет с помощью выставки погрузились и активисты Дома Юнармии региона. Ребята отметили, что к увиденному сложно подобрать слова.
— Это не описать, нужно хотя бы раз увидеть экспозицию. Ощущение такое, что переживаешь все события вместе с солдатами, которых отправляют на фронт, с мирными жителями, узнавшими страшную новость о начале войны, — делятся впечатлениями юнармейцы.
В 2023 году к передвижному музею добавили дополнительный вагон, который передаёт атмосферу преступлений против человечности в годы ВОВ, биолабораторий, а также зала суда. В 2024 году разработана виртуальная версия экспозиции.
Выставку уже посетило более 1500 жителей Новосибирской области. А с запуска «Поезда Победы» экспозицию исследовало более миллиона жителей России и Беларуси.