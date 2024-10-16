Губернатор Новосибирской области оценил экспозицию «Поезда Победы»

— Накануне 80-летия Великой Победы к нам прибыл «Поезд Победы» с 10 тематическими вагонами, посвященными отдельным событиям самой разрушительной в мировой истории войны. Экспозиция погружает в атмосферу военного времени, помогает осознать масштабы героизма и мужества, проявленные советским народом в условиях войны. Считаю, что проект крайне важен для сохранения исторический памяти о жертвах и подвигах тех, кто сражался на фронте и работал в тылу. Благодарю авторов идеи и создателей «Поезда Победы» за грандиозную работу и возможность прикоснуться к истории, — сообщает губернатор.