Глава администрации Ростова поручил разобраться в ситуации с давкой в школе

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поручил разобраться в причинах столпотворения и давки в школе Суворовского микрорайона. Пост об этом сити-менеджер опубликовал в Telegram.
— Поручил своему заместителю по социальным вопросам Елене Кожуховой и начальнику управления образования города Виктории Чернышовой выехать на место и разобраться в ситуации, — сообщил Алексей Логвиненко.
Глава администрации потребовал доложить о результатах и сделать все возможное, чтобы подобные ситуации в будущем не повторялись.
— Дети должны учиться в безопасных и комфортных условиях, — подчеркнул Алексей Логвиненко.
Известно, что в произошедшем сейчас также разбираются сотрудники прокуратуры.
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео с большим количеством учеников в коридоре образовательного учреждения. Этот случай сейчас активно обсуждают интернет-пользователи.