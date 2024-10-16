Олбани
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава администрации Ростова поручил разобраться в ситуации с давкой в школе

Городские власти и прокуратура проверят ситуацию с давкой в одной из школ Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поручил разобраться в причинах столпотворения и давки в школе Суворовского микрорайона. Пост об этом сити-менеджер опубликовал в Telegram.

— Поручил своему заместителю по социальным вопросам Елене Кожуховой и начальнику управления образования города Виктории Чернышовой выехать на место и разобраться в ситуации, — сообщил Алексей Логвиненко.

Глава администрации потребовал доложить о результатах и сделать все возможное, чтобы подобные ситуации в будущем не повторялись.

— Дети должны учиться в безопасных и комфортных условиях, — подчеркнул Алексей Логвиненко.

Известно, что в произошедшем сейчас также разбираются сотрудники прокуратуры.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео с большим количеством учеников в коридоре образовательного учреждения. Этот случай сейчас активно обсуждают интернет-пользователи.