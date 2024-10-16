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В Красноярске запретят разворот на перекрестке возле Южного берега

С 1 ноября будет запрещен разворот на перекрестке возле микрорайона Южный берег.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

С 1 ноября в Красноярске запретят разворот на перекрестке проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» и улицы Парусная при движении от КрасТЭЦ в направлении Предмостной площади. Как сообщили в администрации города, такое решение приняли по инициативе Госавтоинспекции ради безопасности и увеличения пропускной способности.

— Разворачиваться водители смогут в границах предыдущего или следующего перекрестка, — добавили в мэрии.

Такая схема движения будет действовать в постоянном режиме. Скоро на перекрестке возле Южного берега установят новые дорожные знаки.

Ранее мы писали, что за 2024 года в краевом центре водители автобусов более 200 раз нарушили ПДД.