В Красноярске запретят разворот на перекрестке возле Южного берега

С 1 ноября в Красноярске запретят разворот на перекрестке проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» и улицы Парусная при движении от КрасТЭЦ в направлении Предмостной площади. Как сообщили в администрации города, такое решение приняли по инициативе Госавтоинспекции ради безопасности и увеличения пропускной способности.