«Цифровое Приморье» судится из-за неработающих во Владивостоке паркоматов

Во Владивостоке продолжается судебная тяжба вокруг неработающих паркоматов. Как сообщает KONKURENT.RU, компания «Цифровое Приморье» требует от поставщика оборудования, ульяновского ООО «ПРОФ-ИТ Городские решения», восстановить работоспособность устройств на улицах города. Ранее арбитражный суд первой инстанции отклонил иск оператора парковок, и теперь дело рассматривается в апелляционном порядке.
Проблемы начались ещё в октябре прошлого года, когда 37 паркоматов Владивостока перестали функционировать в полном режиме. Как сообщалось в СМИ, трудности возникли из-за французской компании FLOWBIRD, которая после введённых Евросоюзом санкций разорвала лицензионное соглашение с ООО «ПРОФ-ИТ Городские решения». Программное обеспечение, которое поставляла французская фирма, обеспечивало удалённую работу паркоматов и позволяло отслеживать оплату за парковку. С расторжением договора доступ к этому ПО прекратился, и паркоматы перестали выполнять свои функции.
Суд первой инстанции отклонил претензии «Цифрового Приморья». Основной причиной этого стало то, что сторонние системы, установленные на паркоматы, такие как ПО АИС «ЕПП», АИС «Штрафы» и «Адаптер СМЭВ 3», продолжают работать исправно. Эти программы позволяют водителям оплачивать парковку через интернет или мобильные приложения, а также фиксируют нарушения правил парковки и передают данные в административные комиссии для возбуждения дел по статье 12.16 КоАП РФ, регулирующей порядок использования платных парковок.
Также суд посчитал, что проблемы с паркоматами возникли не по вине ООО «ПРОФ-ИТ Городские решения», а из-за действий третьей стороны — производителя оборудования FLOWBIRD. Суд указал, что истец не смог доказать, что неисправности были вызваны именно дефектами оборудования или недобросовестными действиями ответчика в гарантийный период.