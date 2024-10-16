«Цифровое Приморье» судится из-за неработающих во Владивостоке паркоматов

Во Владивостоке продолжается судебная тяжба вокруг неработающих паркоматов. Как сообщает KONKURENT.RU, компания «Цифровое Приморье» требует от поставщика оборудования, ульяновского ООО «ПРОФ-ИТ Городские решения», восстановить работоспособность устройств на улицах города. Ранее арбитражный суд первой инстанции отклонил иск оператора парковок, и теперь дело рассматривается в апелляционном порядке.

Проблемы начались ещё в октябре прошлого года, когда 37 паркоматов Владивостока перестали функционировать в полном режиме. Как сообщалось в СМИ, трудности возникли из-за французской компании FLOWBIRD, которая после введённых Евросоюзом санкций разорвала лицензионное соглашение с ООО «ПРОФ-ИТ Городские решения». Программное обеспечение, которое поставляла французская фирма, обеспечивало удалённую работу паркоматов и позволяло отслеживать оплату за парковку. С расторжением договора доступ к этому ПО прекратился, и паркоматы перестали выполнять свои функции.

Ранее ООО «ПРОФ-ИТ Городские решения» предупреждало своего клиента — «Цифровое Приморье», что возможны перебои в работе паркоматов из-за прекращения технической поддержки и доступа к программному обеспечению. Однако, несмотря на это, компания из Приморья всё же подала иск, требуя, чтобы поставщик за два месяца после вступления в силу судебного решения обеспечил работоспособность оборудования. В обоснование своих требований оператор платных парковок указал на ухудшение сервиса, что вызвало недовольство приморских автомобилистов на проблемы с оплатой парковок.