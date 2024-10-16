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В Ростове запретят поворот на Шолохова рядом со стадионом «Олимп-2»

С 20 октября в Ростове запретят поворот на проспекте Шолохова.

Источник: Комсомольская правда

С 20 октября 2024 года в Ростове-на-Дону запретят поворот рядом со стадионом «Олимп-2». Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

— Будет запрещен поворот налево (разворот) по проспекту Шолохова в районе строения № 94/77, — уточняют власти.

Дорожное движение изменят в целях безопасности и для улучшения пропускной способности проезжей части. Водителям советуют выбирать объездные маршруты.

Напомним, также с 20 октября на ряде улиц Ростова-на-Дону ограничат движение грузового транспорта.