Морозы до −20 градусов придут в Иркутскую область с 17 октября. Первые сильные холода накроют северные районы региона уже в ночь с 16 на 17 октября. Как сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра, столбик термометра опустится при ясной погоде до −16 градусов. Днем наоборот воздух прогреется до +2…-3. Также придут сильные снегопады и метели. Ветер будет достигать 15−20 м/с.