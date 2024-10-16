Морозы до −20 градусов придут в Иркутскую область с 17 октября. Первые сильные холода накроют северные районы региона уже в ночь с 16 на 17 октября. Как сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра, столбик термометра опустится при ясной погоде до −16 градусов. Днем наоборот воздух прогреется до +2…-3. Также придут сильные снегопады и метели. Ветер будет достигать 15−20 м/с.
— 18 октября, преимущественно без осадков, в северо-восточных районах небольшой снег. Ветер западный, северо-западный с переходом на юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью при прояснении −18…-23 градуса, — поделились в метеобюро.
Днем столбик термометра дойдет до отметки в 0…+5 градусов. Субботняя ночь, 19 октября, тоже обещает быть холодной −12…-17, но с рассветом воздух начнет прогреваться и к полудню температура будет +5…+10 градусов.