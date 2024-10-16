Водитель и пассажир «Мерседеса» чуть не разбились насмерть на дороге Мударисово — Красный Яр

Сегодня утром, 16 октября, в Уфимском районе Башкирии два человека чуть не разбились насмерть в ДТП. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Авария произошла на шестом километре дороги Мударисово — Красный Яр. 21-летний мужчина за рулем Mercedes-Benz 220E съехал в кювет и врезался в электроопору, после чего машина перевернулась. В результате происшествия водитель и его 22-летний пассажир получили серьезные травмы, обоих госпитализировали.
На месте ЧП работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб. Подробности инцидента уточняются.
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