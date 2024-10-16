Белого медведя Терпея увезли из казанского зоопарка в Москву

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что белый медведь Терпей покинул Казанский зоопарк и уехал в Москву.
В своем Telegram-канале чиновница заявила, что Росприроднадзор разрешил перемещение краснокнижного животного и держит ситуацию на контроле.
Активисты жаловались на состояние медведя, который временно проживал в Казани, пока в Перми строился вольер. Условия в столице РТ оставляли желать лучшего.
«Терпей стареет и требует особых условий содержания».
В итоге хищника решили перевезти в Московский зоопарк, где, по словам чиновницы, могут обеспечить все необходимое для «возрастных животных». Сейчас Терпея осматривают ветеринары, ожидается их заключение.
Напомним, в Татарстане регистрация домашних собак станет обязательной.