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Белого медведя Терпея увезли из казанского зоопарка в Москву

Ранее на содержание мишки жаловались зоозащитники.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что белый медведь Терпей покинул Казанский зоопарк и уехал в Москву.

В своем Telegram-канале чиновница заявила, что Росприроднадзор разрешил перемещение краснокнижного животного и держит ситуацию на контроле.

Активисты жаловались на состояние медведя, который временно проживал в Казани, пока в Перми строился вольер. Условия в столице РТ оставляли желать лучшего.

«Терпей стареет и требует особых условий содержания».

отметила Радионова

В итоге хищника решили перевезти в Московский зоопарк, где, по словам чиновницы, могут обеспечить все необходимое для «возрастных животных». Сейчас Терпея осматривают ветеринары, ожидается их заключение.

Напомним, в Татарстане регистрация домашних собак станет обязательной.

флора и фауна