Повар из Нижнего Новгорода выиграл миллион рублей в лотерее и погасил ипотеку

Нижегородский повар выиграл 1 000 000 рублей в лотерее и погасил ипотеку на 10 лет раньше. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».
Нижегородец Александр Пресняков выиграл 1 000 000 рублей в ходе 1473-го тиража «Русского лото», который состоялся в январе 2023 года.
Эмоции от выигрыша повар сравнил с дегустацией нового блюда: что-то яркое и незабываемое.
Полученные деньги мужчина потратил на ипотеку, ремонт в квартире и отпуск с семьёй.
После победы Александр продолжил участвовать в лотереях и выиграл ещё более 214 000 рублей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородка выиграла более 9 млн рублей в трех лотереях за год.