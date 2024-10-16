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Повар из Нижнего Новгорода выиграл миллион рублей в лотерее и погасил ипотеку

Эмоции от выигрыша повар сравнил с дегустацией нового блюда.

Источник: Пресс-служба «Столото»

Нижегородский повар выиграл 1 000 000 рублей в лотерее и погасил ипотеку на 10 лет раньше. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Нижегородец Александр Пресняков выиграл 1 000 000 рублей в ходе 1473-го тиража «Русского лото», который состоялся в январе 2023 года.

Эмоции от выигрыша повар сравнил с дегустацией нового блюда: что-то яркое и незабываемое.

Полученные деньги мужчина потратил на ипотеку, ремонт в квартире и отпуск с семьёй.

После победы Александр продолжил участвовать в лотереях и выиграл ещё более 214 000 рублей.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородка выиграла более 9 млн рублей в трех лотереях за год.

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