Tekashi 6ix9ine не выступит в Москве 19 октября

Концерт американского рэпера Tekashi 6ix9ine, запланированный на 19 октября в Москве, не состоится. В данный момент организаторы определяют новую дату шоу.
Причиной переноса стала проблема с визой артиста, сообщает Telegram-канал Mash. Tekashi 6ix9ine подал на нее заявку, но оказалось, что у него есть задолженность перед налоговыми органами. Музыкант заплатил необходимую сумму, но из-за разразившегося в США урагана «Милтон» ведомства закрылись и паспорт звезды остался на рассмотрении.
Исполнителю также пришлось отменить выступления в Дубае и Франкфурте. Ближайшая доступная дата для проведения концерта в Москве — 21 декабря.
Ранее стало известно, что Tekashi 6ix9ine подписал контракт с лейблом Kartel Music на шесть миллионов долларов.