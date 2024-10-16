Tekashi 6ix9ine не выступит в Москве 19 октября

Причиной переноса стала проблема с визой артиста, сообщает Telegram-канал Mash. Tekashi 6ix9ine подал на нее заявку, но оказалось, что у него есть задолженность перед налоговыми органами. Музыкант заплатил необходимую сумму, но из-за разразившегося в США урагана «Милтон» ведомства закрылись и паспорт звезды остался на рассмотрении.