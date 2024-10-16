Олбани
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Tekashi 6ix9ine не выступит в Москве 19 октября

Концерт американского рэпера Tekashi 6ix9ine, запланированный на 19 октября в Москве, не состоится. В данный момент организаторы определяют новую дату шоу.

Источник: Звук

Концерт американского рэпера Tekashi 6ix9ine, запланированный на 19 октября в Москве, не состоится. В данный момент организаторы определяют новую дату шоу.

Причиной переноса стала проблема с визой артиста, сообщает Telegram-канал Mash. Tekashi 6ix9ine подал на нее заявку, но оказалось, что у него есть задолженность перед налоговыми органами. Музыкант заплатил необходимую сумму, но из-за разразившегося в США урагана «Милтон» ведомства закрылись и паспорт звезды остался на рассмотрении.

Исполнителю также пришлось отменить выступления в Дубае и Франкфурте. Ближайшая доступная дата для проведения концерта в Москве — 21 декабря.

Ранее стало известно, что Tekashi 6ix9ine подписал контракт с лейблом Kartel Music на шесть миллионов долларов.