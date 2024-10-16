Из-за работ на дорогах Челябинска поменяются транспортные маршруты

Изменения затронут в первую очередь трамваи. Изменят пути следования маршруты № 3, 10, 14, 19 и 20. Связано это с работами, которые будут вестись на пересечении улиц Черкасской и 50-летия ВЛКСМ. На этом участке дороги городские власти организуют укладку асфальта. Ограничения в передвижении трамваем будут действовать недолго — с 10 утра до 17 часов.
Маршруты № 3, 14, 19 и 20 продолжат ходить из центра города и его северо-запада, но не будут заезжать дальше остановки Першино. Трамвай № 10 направят от ЦХЛ, где он в обычное время начинает свой путь, вдоль улицы Монтажников, до Коксохима.
Изменится и маршрут движения троллейбуса № 16. Из-за капитального ремонта путей на узле «Детский парк» он некоторое время не будет ходить в Тракторозаводский район Челябинска. То есть, он продолжит ходить от АМЗ, но только до остановки «Детский мир».