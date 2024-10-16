Из-за работ на дорогах Челябинска поменяются транспортные маршруты

Изменения затронут в первую очередь трамваи. Изменят пути следования маршруты № 3, 10, 14, 19 и 20. Связано это с работами, которые будут вестись на пересечении улиц Черкасской и 50-летия ВЛКСМ. На этом участке дороги городские власти организуют укладку асфальта. Ограничения в передвижении трамваем будут действовать недолго — с 10 утра до 17 часов.