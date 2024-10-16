Что дало Краснодару возвращение эвакуаторов?

«Работающие на штрафстоянке люди посмотрели в журнал и сообщили, что машину забрали еще днем, а значит, за нее заплатили, — продолжает Елена Мальцева. — Поэтому парень попросил вернуть деньги (кстати, чек ему почему-то не выдали, он есть в истории онлайн-перевода). Но ему сказали, что это невозможно, так как онлайн-переводы не возвращаются. Это вообще как? В общем, никто машину не увозил, она на штрафстоянке и была. С горем пополам сын ее забрал, потратив свои нервы и деньги. А можно было устроить скандал. Это что за нечистоплотность? Вы хоть смотрите, кто у вас работает! И какое после этого доверие к службам? Мы, конечно, рады пополнять бюджет, но надо бы и честь знать. Наведите порядок в этой работе!».