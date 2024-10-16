Что дало Краснодару возвращение эвакуаторов?

О результатах их деятельности и минусах, которые видят горожане, рассказывает «АиФ-Юг».
Центр стал свободнее.
Эвакуаторы колесили по дорогам Краснодара до осени 2020 года, после чего несколько лет машины нарушителей ПДД с улиц никто принудительно не вывозил. Но в начале апреля власти краевого центра возобновили их работу, для чего тогда было закуплено 11 специальных автомобилей. В то время отмечалось, что возвращение эвакуаторов поможет улучшить ситуацию с пробками и уменьшит количество нарушителей, которые паркуют машины в неположенных местах. По мнению властей, все так и произошло.
«Полгода назад мы вернули эвакуаторы на улицы Краснодара. В результате центр города становится значительно свободнее. На полосах, предназначенных для движения, меньше стихийных парковок. Прямо под знаком “Стоянка запрещена” автомобили реже дожидаются своих хозяев. Постепенно водители привыкнут, что соблюдать ПДД в Краснодаре — обязательно, а не соблюдать — дорого», — написал в своем Телеграм-канале глава кубанской столицы Евгений Наумов.
Он сообщил, что за шесть месяцев на городские штрафстоянки было отправлено более 6800 транспортных средств. Чаще всего их вывозят с улиц Мира, Красной, Рашпилевской, Октябрьской, Постовой и Советской. По будням в городе работают до девяти единиц техники, в выходные и праздничные дни — по четыре эвакуатора. Чтобы не платить большие штрафы, Евгений Наумов порекомендовал автомобилистам использовать муниципальные парковки, доходы от работы которых поступают в дорожный фонд Краснодара. На них ремонтируются дороги, обновляются знаки и светофоры. Сейчас в городе насчитывается 267 платных муниципальных парковок вместимостью 11463 машино-места.
Полсотни каждый день.
Как рассказал начальник отделения по связям со СМИ Управления МВД России по Краснодару Артем Коноваленко, ежедневно на специализированные стоянки с дорог города помещается примерно от 30 до 50 автомобилей. Еще порядка 20 водителей каждый день успевают прийти на место до приезда эвакуатора, который вызывает сотрудник полиции. Но в любом случае и те, и другие получают штрафы за парковку в неположенных местах. А в случае доставки транспорта на стоянку нарушители также обязаны оплатить услуги эвакуатора.
За перемещение обычного легкового автомобиля массой до 3,5 тонн на штрафстоянку придется выложить из своего кошелька почти 4 тысячи рублей. Плюсом к этому за каждый час нахождения там машины нужно отдать от 70 рублей. Эвакуаторы муниципальной службы перевозят транспортные средства на стоянки по адресам: улица Суворова, №№ 3/2, 3/3, ¾. Узнать, как забрать свой автомобиль, можно на сайте Центра организации дорожного движения, а также по телефону: 89398644001.
«Большой плюс муниципальных эвакуаторов состоит в том, что они позволяют госавтоинспекторам больше времени уделять патрулированию улиц, профилактике дорожно-транспортных происшествий, их оформлению, — говорит Артем Коноваленко. — До минувшей весны при выявлении нарушений ПДД сотрудникам полиции зачастую приходилось очень долго разыскивать водителя, чтобы он убрал свою машину и устранил помеху для движения. Быстро найти нужный телефон далеко не всегда возможно, не каждый есть в служебных базах, а человек может не возвращаться очень долго. Теперь же такой проблемы нет, что положительно сказывается на дорожной ситуации».
Наведите порядок!
А вот у простых автомобилистов свой взгляд на работу эвакуаторов. К примеру, краснодарка Елена Мальцева обеими руками за порядок в городе, но только чтобы его соблюдали все участники дорожного движения, сотрудники штрафстоянок и представители ДПС.
«У меня недавно произошла странная ситуация, рассказывает женщина. — Я живу на улице Пушкина между Октябрьской и Кубанской Набережной. У моего дома есть небольшая парковка, но на всех ее не хватает. Так вот пару месяцев назад я поставила машину напротив, где был запрещающий знак. Чуть позже подъехали родственники, и они там же поставили свое авто. В итоге оба автомобиля эвакуировали. Конечно, мы сами виноваты, претензий нет. Родственники поехали забирать свою машину на штрафстоянку. А за моей позже после работы должен был отправиться сын. При этом заплатили за обе машины и штраф, и услуги эвакуатора. По 5 тысяч за каждую».
Предупредили, что вторую машину заберут вечером. И тут началось самое интересное. Сын поехал после работы в 9 часу вечера и еле нашел людей. Ему предложили оплатить штраф и услуги эвакуатора. «Вина» ее сына, что он не позвонил и не попросил сфотографировать чек, он просто оплатил онлайн еще 5 тысяч. И тут обнаружился вдобавок один «сюрприз».
«Работающие на штрафстоянке люди посмотрели в журнал и сообщили, что машину забрали еще днем, а значит, за нее заплатили, — продолжает Елена Мальцева. — Поэтому парень попросил вернуть деньги (кстати, чек ему почему-то не выдали, он есть в истории онлайн-перевода). Но ему сказали, что это невозможно, так как онлайн-переводы не возвращаются. Это вообще как? В общем, никто машину не увозил, она на штрафстоянке и была. С горем пополам сын ее забрал, потратив свои нервы и деньги. А можно было устроить скандал. Это что за нечистоплотность? Вы хоть смотрите, кто у вас работает! И какое после этого доверие к службам? Мы, конечно, рады пополнять бюджет, но надо бы и честь знать. Наведите порядок в этой работе!».