В РФ создают систему безопасности для предотвращения нападений на школы

«Мы планируем продемонстрировать на форуме разрабатываемые детекторы по заказу “Ростелекома”. Это 17 детекторов, самые интересные из которых занимаются анализом поведения человека по безопасности. Это видеоаналитика с помощью технологий ИИ, она оценивает поведение человека. Мы заключили уже соглашение с мэрией, что будем их тестировать в школах для того, чтобы не зависеть от вахтеров, а вовремя предупреждать соответствующие службы в случае возникновения каких-то нестандартных ситуаций. Например, проникновения агрессивного человека или человека с оружием, драк в школах», — сказал он.