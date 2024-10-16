В РФ создают систему безопасности для предотвращения нападений на школы

НОВОСИБИРСК, 16 октября. /ТАСС/. Систему видеоаналитики на основе детекторов с помощью искусственного интеллекта, которую планируется внедрить в школах, разрабатывается в Новосибирском государственном университете (НГУ). Разработка будет представлена на форуме «Золотая долина», который пройдет в вузе с 31 октября по 1 ноября, сообщил в пресс-центре ТАСС директор Центра взаимодействия с органами власти и индустриальными партнерами Александр Люлько.
«Мы планируем продемонстрировать на форуме разрабатываемые детекторы по заказу “Ростелекома”. Это 17 детекторов, самые интересные из которых занимаются анализом поведения человека по безопасности. Это видеоаналитика с помощью технологий ИИ, она оценивает поведение человека. Мы заключили уже соглашение с мэрией, что будем их тестировать в школах для того, чтобы не зависеть от вахтеров, а вовремя предупреждать соответствующие службы в случае возникновения каких-то нестандартных ситуаций. Например, проникновения агрессивного человека или человека с оружием, драк в школах», — сказал он.
Один из разработчиков, директор Высшего колледжа информатики НГУ Алексей Окунев пояснил ТАСС, что в основе работы системы принцип машинного обучения. Разработчики обучают ее через набор данных: видео и фотоизображения, где определяют для нее, что является агрессивным поведением, а что нет. Сейчас к маркерам такого поведения относят не выражения лиц людей, а конкретные действия, когда, например, человек замахивается на кого-то. По словам Окунева, после передачи разработчки заказчику — компании «Ростелеком» — планируется ее пилотное тестирование перед внедрением. Как пояснил представитель НГУ, пилотный запуск планируется проводить не в школах.
Люлько пояснил, что система сможет самостоятельно оповещать экстренные службы. «Если поставить интеллектуальную систему видеонаблюдения, она будет вне зависимости от охранника давать соответствующим службам», — пояснил он.
Ректор НГУ Михаил Федорук уточнил, что в рамках форума, который проводится в вузе во второй раз, кроме разработок в сфере ИИ, будут представлены разработки в сфере нефтегазовой отрасли, медицинских технологий, космического приборостроения и новых функциональных материалов. «Я думаю, что наш очередной форум привлечет внимание индустриальных партнеров, и его цель как раз усилить и развить взаимодействие университета с индустриальными партнерами», — добавил ректор.
В проекте деловой программы форума секции по авиации, беспилотным системам, машиностроению, робототехнике, энергетике, технологиям «умного» города, строительству, сельскому хозяйству, медицине и подготовке кадров. В «Золотой долине» примут участие представитель институтов СО РАН, новосибирских предприятий, а также госкорпораций Ростех и Росатом. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.