Извините, а музыка будет? Что такое скиты, и какие исполнители любят вставлять их в свои альбомы

Не забывайте, что в 90-е соцсетей не было. Это сейчас мы знаем о личной жизни артистов даже больше, чем мы бы того хотели. В то время именно скиты были проводниками между рэперами и публикой. «Ничего себе, Ice Cube смотрит то же шоу, что и я!» — мог умилиться какой-нибудь юный любитель рэпа. Все это повлияло на то, что каждый уважающий себя хип-хопер начал делать такие вставки в своих альбомах.