Извините, а музыка будет? Что такое скиты, и какие исполнители любят вставлять их в свои альбомы

Представьте, вы открываете какую-нибудь пластинку в жанре хип-хоп и видите там аж 20 треков. Ваша радость не знает границ. Однако чуть позже вы замечаете, что добрая треть из этих песен — это какие-то диалоги и монологи, у которых даже музыкальной подложки нет. Поздравляем, вы наткнулись на скиты. Что это и зачем они нужны, разбираем в нашем материале.
Начнем с рэперской базы. Скит — это речевая вставка, часто использующаяся в хип-хоп-альбомах. Скиты могут присутствовать в лонгплее отдельными треками или быть частью композиции. В основном они нужны, чтобы задать настроение всему лонгплею. Да и вообще рэперы просто любят блеснуть оригинальностью, поэтому скит можно расценивать как попытку артиста показать себя с другой стороны.
Не факт, что в ските вы услышите самого исполнителя. Это могут быть вставки чего угодно: новости, чьей-то речи, да даже разговора с улицы, почему бы и нет? Главное — чтобы было естественно.
Давным-давно, когда стримингов еще не существовало и альбомы можно было послушать только на кассетах (из-за чего скипнуть трек было невозможно), рэперы придумали такую причуду, как скит. И было это в конце 80-х — начале 90-х прошлого столетия.
Gie Knaeps/Getty Images.
De La Soul не были первыми рэперами, использующими скит, но они точно популяризировали речевые вставки в альбомах. Их полноформатник 3 Feet High and Rising (1989) стал учебником по скитам для других исполнителей в жанре хип-хоп. Тогда это было больше похоже на пародию — рэперы пытались воссоздать атмосферу юмористических шоу. Поэтому скит и получил такое название (с англ. скит — это «сценка», «пародия» — прим. ред.).
В начале 90-х эту идею подхватили Ice Cube, Wu-Tang Clan, группа N.W.A. и Dr. Dre. Тогда скиты не служили «дополнительной» частью альбома, они были так же важны, как и сами треки.
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Стоит упомянуть скит Dr. Dre «The $ 20 Sack Pyramid» с его дебютного полноформатника The Chronic (1992). Почти три минуты рэпер развлекает своих слушателей пародией на ТВ-шоу 70-х. Смешить людей так долго — это искусство.
Не забывайте, что в 90-е соцсетей не было. Это сейчас мы знаем о личной жизни артистов даже больше, чем мы бы того хотели. В то время именно скиты были проводниками между рэперами и публикой. «Ничего себе, Ice Cube смотрит то же шоу, что и я!» — мог умилиться какой-нибудь юный любитель рэпа. Все это повлияло на то, что каждый уважающий себя хип-хопер начал делать такие вставки в своих альбомах.
Однако в середине 2000-х популярность скитов начала падать. Почему? Во-первых, произошла цифровизация музыки. Теперь от начала до конца альбом можно было не слушать, а выбирать только понравившиеся треки. Понятно, что скиты — это специфичный формат, который не очень хочется включать снова и снова, поэтому они не пользовались бешеной популярностью.
Вторая причина — юмор давался не всем, а скиты в то время были заточены на то, чтобы рассмешить аудиторию. Альбомы, состоящие примерно на треть из несмешных шуток, — так себе удовольствие.
К счастью для нас, рэперы в какой-то момент переосмыслили скиты: отбросили хи-хи и ха-ха и начали вставлять их как окантовку, добавляющую глубины альбомам.
Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com.
Канье Уэст, выступающий сейчас под именем Йе, еще в начале нулевых использовал скиты. Например, его альбом Late Registration (2005) начинается не с песни, а со сценки Wake Up Mr. West, в которой преподаватель ругает Канье. «Ты спишь на моем уроке?! Просыпайтесь, мистер Уэст!» — эти слова плавно перетекают в следующий трек лонгплея, Heard "Em Say.
Еще один пример скита из творчества Йе, который было бы тяжело обойти, — это хит Praise God, вошедший в его десятый студийник Donda (2021). Песня начинается c отрывка из речи покойной Донды Уэст, матери Канье, в честь которой и назван альбом. Запись была сделана еще в 2007 году в Чикаго. Эта вставка задает возвышенный тон и без того достаточно претенциозному треку.
На то он и creator, что постоянно ищет какие-то новые подходы в своем творчестве. В его запутанном и очень экспериментальном альбоме IGOR (2019), в котором можно проследить историю о печальной любви, есть небольшой скит-трек EXACTLY WHAT YOU RUN FROM YOU END UP CHASING. Его название можно перевести как «Именно то, от чего ты бежишь, в конечном счете ты будешь преследовать». Это предупреждает мысль, которую Тайлер расскажет ближе к концу лонгплея в треках A BOY IS A GUN* («Держись подальше от меня») и PUPPET («Я хочу поговорить, я хочу позвонить тебе и поговорить»).
В его альбоме good kid, m.A.A.d city (2013) речевые вставки присутствуют чуть ли не в каждом треке. Это неудивительно, потому что пластинка позиционируется как короткометражный фильм, и скиты как раз добавляют ему документальности.
Лонгплей представляет собой драму о взрослении подростка в Комптоне. Конечно же, его окружают множество соблазнов, толкающих на неверный путь. Отлично вводит в тему открывающий трек Sherane a.k.a. Master Splinter’s Daughter. И в нем можно услышать сразу же два скита.
Песня начинается с молитвы, которую читает хор голосов. В ней Кендрик будто раскаивается за все свои грехи и просит за них прощения. А в конце композиции можно услышать настоящую запись с автоответчика, в которой мама рэпера ругает его за то, что тот угнал минивэн.
Ну не могли российские рэперы взять и пройти мимо такого интересного формата, как скит. Кто-то чаще использовал речевые вставки в своих альбомах, кто-то реже, но российская рэп-сцена это явление точно не обошла вниманием.
Дебютный альбом Смоки Мо «Кара-Тэ» (2004) стал классикой российского рэпа. И этот титул точно не с потолка свалился. С точки зрения скитов, тренд на которые, видимо, дошел до российской сцены к началу нулевых, лонгплей очень насыщенный.
Страница Смоки Мо в VK.
Наверное, самый популярный трек с пластинки — это «Герман и Патрик». Кто это? Определенного ответа нет, но многие предполагают, что это две стороны личности психически больного Антона (еще одного персонажа альбома). Эту версию подтверждает скит «Пиковая дама», в котором можно услышать отрывок из одноименной повести Пушкина. По сюжету в ней главный герой Германн сходит с ума.
Скриптонит — артист, разделивший российскую рэп-сцену на до и после. Экспериментируя со стилями, он не обходит и такой формат, как скит. Можно привести в пример его второй альбом «Праздник на улице 36» (2017), основная тема которого — тусовки и прожигание жизни. Не очень приятные по смыслу песни дополняются скитами, в которых можно услышать пьяные и не всегда понятные разговоры. В альбоме также присутствует отдельный трек-скит «104 (Скит)», который звучит очень угнетающе и в каком-то смысле противно из-за его похмельной атмосферы.
ЛСП находится где-то на грани рэпа и поп-музыки. В его треках не так часто можно услышать речевые вставки, но иногда он использует скиты, чтобы погрузить в концепцию альбома своих слушателей. Так, его студийник Magic City (2015) открывается монологом (другими словами, скитом), в котором слушателям объясняют всю идею лонгплея, вертящуюся вокруг стриптиз-клуба: «О том, что мы коротко зовем “ЛСП”: лжи, страсти и пороки в Magic City».
До этого мы разговаривали только про хип-хоп, но это не значит, что скиты не могут использовать те, кто даже близко к рэпу не стоял.
Один из ярких примеров — это Фрэнк Оушен, который работает в жанрах R&B и поп. Его пластинка Blonde (2016) пестрит скитами. Чего стоит только долгое интервью с его младшим братом в последнем треке Futura free.
Erika Goldring/Getty Images.
Как вы относитесь к скитам в K-pop? Неожиданно, не правда ли? Культовый бойз-бэнд BTS, который славится своими тесными отношениями с фанатами, время от времени вставляет в свои лонгплеи отдельными треками будничные разговоры между участниками. Их последний скит появился в альбоме BE (2020). В нем запечатлен момент, когда они впервые получили первое место в чарте Billboard с песней Dynamite (2020).
Еще один необычный пример — это сингл «Хвост ласточки отрезал мне голову» из последнего EP «Скорлупа» (2024) российского электронного дуэта «Тальник». Трек начинается со звуков льющейся воды и напеваний «из-за шторки», которые плавно перетекают в начало песни.
Скит — потрясающая возможность для артистов, которые хотят сделать концептуальный альбом. Поэтому их так любят все музыканты вне зависимости от жанра, в котором они работают.
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