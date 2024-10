Извините, а музыка будет? Что такое скиты, и какие исполнители любят вставлять их в свои альбомы

На то он и creator, что постоянно ищет какие-то новые подходы в своем творчестве. В его запутанном и очень экспериментальном альбоме IGOR (2019), в котором можно проследить историю о печальной любви, есть небольшой скит-трек EXACTLY WHAT YOU RUN FROM YOU END UP CHASING. Его название можно перевести как «Именно то, от чего ты бежишь, в конечном счете ты будешь преследовать». Это предупреждает мысль, которую Тайлер расскажет ближе к концу лонгплея в треках A BOY IS A GUN* («Держись подальше от меня») и PUPPET («Я хочу поговорить, я хочу позвонить тебе и поговорить»).