Александр Гусев анонсировал создание межвузовского кампуса в Воронеже

В рамках нацпроекта «Наука и университеты» к 2030 году в России планируется создать около 30 кампусов, которые объединят научный, кадровый и предпринимательский потенциал университетов, бизнеса и государства. На стратегической сессии руководители пяти ведущих воронежских вузов и эксперты компании «Иннопрактика» представили свое видение проекта кампуса в Воронежской области.