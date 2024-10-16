Александр Гусев анонсировал создание межвузовского кампуса в Воронеже

Межвузовский кампус мирового уровня может появиться в Воронеже, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
В рамках нацпроекта «Наука и университеты» к 2030 году в России планируется создать около 30 кампусов, которые объединят научный, кадровый и предпринимательский потенциал университетов, бизнеса и государства. На стратегической сессии руководители пяти ведущих воронежских вузов и эксперты компании «Иннопрактика» представили свое видение проекта кампуса в Воронежской области.
«Коллеги предложили сделать упор на агробиотехнологии. Согласно их наработкам, в кампусе можно будет заниматься генетикой и селекцией растений и животных, работать над биотехнологиями для растениеводства и животноводства, разрабатывать сельскохозяйственные БПЛА, внедрять искусственный интеллект в аграрный сектор», — рассказал губернатор.
Пока проект существует в теории. Его необходимо доработать, найти финансирование и партнеров.
«Сегодня уже обсудили возможные сложности — подчиненность вузов разным министерствам, выделение земельного участка и прочее. Для реализации проекта надеемся на помощь и руководителя Центрального исполнительного комитета “Единой России” Александра Сидякина, который лично принял участие в работе сессии», — добавил глава региона.