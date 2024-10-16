Хабаровская школа № 39 открылась после капитального ремонта

— Здесь поменялось всё. Установлено новейшее оборудование, которого нет в других школах. Просторные классы, столовая. Здесь учатся 311 детей ближайшего микрорайона. Педагоги и родители не остались равнодушными к процессу — они контролировали ход ремонта, — рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска. Напомним, что сейчас в активной фазе находится капитальный ремонт двух аварийных школ в Хабаровском районе региона — в сёлах Князе-Волконское и Ильинка. Здания учебных заведений находились в таком состоянии, что продолжать образовательный процесс там было просто опасно. В связи с этим учреждения были закрыты, а дети отравлены учиться в другие школы.