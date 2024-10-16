Охоту полностью запретили в Татарстане

«С 16 по 31 октября установлен временный запрет на осуществление всех видов охоты в охотничьих угодьях», — говорится в сообщении.
Также жителей региона предупредили, что сотрудники Госкомитета вместе с полицией будут проводить рейды, чтобы привлекать к ответственности тех, кто не будет соблюдать введенный запрет.
Тех, кто все-таки решит выйти на охоту в указанный период, накажут за нарушение правил охоты. Должностные лица будут получать штрафы в размере от 35 до 50 тыс. рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой, физические — лишение права охотиться на срок от года до двух лет.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Пермском крае хотят разрешить охоту на переносчиков птичьего гриппа.