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Охоту полностью запретили в Татарстане

КАЗАНЬ, 16 октября, ФедералПресс. Ограничения на все виды охоты ввели в Татарстане. Об этом сообщил Госкомитет региона по биоресурсам.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«С 16 по 31 октября установлен временный запрет на осуществление всех видов охоты в охотничьих угодьях», — говорится в сообщении.

Также жителей региона предупредили, что сотрудники Госкомитета вместе с полицией будут проводить рейды, чтобы привлекать к ответственности тех, кто не будет соблюдать введенный запрет.

Тех, кто все-таки решит выйти на охоту в указанный период, накажут за нарушение правил охоты. Должностные лица будут получать штрафы в размере от 35 до 50 тыс. рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой, физические — лишение права охотиться на срок от года до двух лет.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Пермском крае хотят разрешить охоту на переносчиков птичьего гриппа.

экология