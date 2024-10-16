Охоту полностью запретили в Татарстане

Тех, кто все-таки решит выйти на охоту в указанный период, накажут за нарушение правил охоты. Должностные лица будут получать штрафы в размере от 35 до 50 тыс. рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой, физические — лишение права охотиться на срок от года до двух лет.