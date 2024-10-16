Кампус «Кантиана» готов практически на сорок процентов

К сорока процентам приближается уровень готовности кампуса «Кантиана» в Калининграде.
Ход строительства в российских регионах сети неокампусов обсуждался 15 октября на совещании под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.
Кампус «Интеллектуальное пространство будущего “Кантиана” строится на площадке БФУ им. И. Канта в запланированном графике с небольшим, но устойчивым опережением: в настоящее время выполнено 38,6% работ. В 2025 году планируется сдача двух общежитий кампуса почти на 2,5 тысячи мест, в 2026 году — остальных корпусов кампуса. В том числе речь идет о строительстве научно-образовательного пространства “Библиотека”, допроектирование которого состоялось по итогам визита Президента РФ Владимира Путина в Калининград в январе 2024 года.
Власти региона подтверждают готовность софинансировать строительство калининградского кампуса в случае победы БФУ им. И. Канта в отборе проектов, который будет объявлен в ближайшее время.
«В ближайшие два года на поддержку объектов инфраструктуры калининградских вузов планируется распределить более миллиарда рублей, — отметил губернатор. — Строительство неокампуса “Кантиана” очень важно для развития региона: объект привлечёт тысячи студентов, преподавателей, исследователей. Мы со своей стороны продолжим работу с нашими предприятиями реального сектора экономики, чтобы вовлечь их в работу по оснащению кампуса и его дальнейшую жизнь».
Первые два здания кампуса «Кантиана» уже введены в эксплуатацию на ул. А. Невского, 14. В одном из корпусов расположится многофункциональный университетский центр для сотрудников и студентов. В другом — пространство для открытых лекций, презентаций, встреч — «БФУ Экспо».
В настоящее время на территории кампуса в рамках национального проекта «Наука и университеты» строители возводят три учебных корпуса: «Биомед», Институт высоких технологий, Высшую школу философии и социальных наук. После завершения строительства их оснастят современным учебным, инженерным и лабораторным оборудованием. Строятся конференц-комплекс и два общежития примерно на 2,5 тыс. мест с коворкингами, фитнес-зоной, фуд-кортом и рекреационными зонами. На территории кампуса университета появится улица с кафе, магазинами и отделениями банков.