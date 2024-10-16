Кампус «Кантиана» готов практически на сорок процентов

Кампус «Интеллектуальное пространство будущего “Кантиана” строится на площадке БФУ им. И. Канта в запланированном графике с небольшим, но устойчивым опережением: в настоящее время выполнено 38,6% работ. В 2025 году планируется сдача двух общежитий кампуса почти на 2,5 тысячи мест, в 2026 году — остальных корпусов кампуса. В том числе речь идет о строительстве научно-образовательного пространства “Библиотека”, допроектирование которого состоялось по итогам визита Президента РФ Владимира Путина в Калининград в январе 2024 года.