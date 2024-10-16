В следующем месяце завершится благоустройство уфимского сквера «112-й Башкирской кавалерийской дивизии»

Благоустройство сквера «112-й Башкирской кавалерийской дивизии» в Уфе должно завершиться в следующем месяце. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.
Сквер находится в Демском районе. Стела и прилегающая территория, утверждает градоначальник, уже давно нуждались в обновлении. В настоящее время здесь укладывают тротуарную плитку и асфальт. Планируется установка нового освещения и малых архитектурных форм. Уже появилась новая стела в память об участниках локальных войн.
— До 13 ноября, ко Дню 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, работы планируем полностью завершить, — заверил Ратмир Мавлиев.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.