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В следующем месяце завершится благоустройство уфимского сквера «112-й Башкирской кавалерийской дивизии»

Благоустройство сквера «112-й кавалерийской дивизии» в Уфе завершат до 13 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Благоустройство сквера «112-й Башкирской кавалерийской дивизии» в Уфе должно завершиться в следующем месяце. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Сквер находится в Демском районе. Стела и прилегающая территория, утверждает градоначальник, уже давно нуждались в обновлении. В настоящее время здесь укладывают тротуарную плитку и асфальт. Планируется установка нового освещения и малых архитектурных форм. Уже появилась новая стела в память об участниках локальных войн.

— До 13 ноября, ко Дню 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, работы планируем полностью завершить, — заверил Ратмир Мавлиев.

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