В следующем месяце завершится благоустройство уфимского сквера «112-й Башкирской кавалерийской дивизии»

Сквер находится в Демском районе. Стела и прилегающая территория, утверждает градоначальник, уже давно нуждались в обновлении. В настоящее время здесь укладывают тротуарную плитку и асфальт. Планируется установка нового освещения и малых архитектурных форм. Уже появилась новая стела в память об участниках локальных войн.