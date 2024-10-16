В Крым приехали представители федеральных СМИ и блогеры

Представители СМИ познакомятся с возможностями и лечебными программами санаториев и курортных комплексов Большой Ялты и Алушты, городов Саки и Евпатории, посетят Никитский ботанический сад и старейшее винное предприятие России в Массандре, музей художника Коровина в Гурзуфе, Крымскую астрофизическую обсерваторию в п. Научный, побывают на эфиромасличных и сырных хозяйствах Бахчисарайского и Алуштинского регионов и на производстве крымских сладостей в Симферополе. В программе тура также — мастер-класс в столичной Палате художественных промыслов, знакомство с реализованным в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» туркодом г. Евпатория, посещение уникального трамвайного депо им. И. А. Пятецкого и трамвайная экскурсия по городу.