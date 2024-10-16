Что изменится для пенсионеров в Беларуси после совещания у Александра Лукашенко: пенсия работающим полностью, назначение — за «пару дней», кого коснется плата за доставку пенсии

15 октября 2024 президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по поводу совершенствования социальной поддержки населения. На встрече с руководством страны речь шла в том числе и о пенсионерах.
В целом президент одобрил проект указа по социальной поддержке. «Но отдельные положения документа еще предстоит доработать», — говорится в сообщении пресс-службы президента.
Предлагаемые изменения касаются снятия ограничения по размеру пенсий у работающих пенсионеров, а их в Беларуси около 446 тысяч и каждый четвертый из них на данный момент получает пенсию не полностью. Новшества ждут также и будущих пенсионеров. Обо всем этом — подробнее.
Работающие пенсионеры с пенсией выше среднего будут получать ее полностью.
В настоящее время работающие пенсионеры с индивидуальным коэффициентом заработка (о том, как его высчитывают подробнее здесь) выше 1,3 не получают свою заработанную пенсию в полном объеме. Планируется, что ограничения по размеру пенсий для работающих пенсионеров будут сняты (здесь подробнее).
Около 110 тысяч работающих пенсионеров в Беларуси с индивидуальным коэффициентом заработка выше 1,3 каждый месяц недополучают часть пенсии.
«Эта часть у всех разная. От небольшой величины до более чем 490 рублей, если размер пенсии большой и индивидуальный коэффициент сформировался достаточно высокий, например на уровне 5», — уточнила глава Минтруда и соцзащиты Наталия Павлюченко, чьи слова приводит БелТА.
На совещании 15 октября Александр Лукашенко инициативу по снятию ограничений на получение пенсии работающими пенсионерами, а она была озвучена еще в июне 2024, поддержал.
После выхода указа планируется снять ограничения по выплате трудовой пенсии работающим пенсионерам, то есть люди, заработавшие пенсию выше среднего и продолжающие трудиться будут получать ее полностью.
Работающий пенсионер будет получать и 100% своей пенсии, и 100% зарплаты.
Президент на совещании подчеркнул, что для работающих пенсионеров должны быть созданы нормальные условия. При этом он заметил, что на рынке труда существуют очень большая востребованность. В Общереспубликанском банке вакансий в октябре 2024 года значится более 167 тысяч вакансий.
«Если человек желает, надо дать ему такую возможность работать», — отметил президент (здесь подробнее).
Процедуру назначения пенсии планируется упростить.
Президент Александр Лукашенко на совещании 15 октября поручил упростить процедуру обращения белорусов за пенсиями.
«По максимуму надо дебюрократизировать», — таков был вердикт главы государства (здесь подробнее).
Напомним, что сейчас документы для назначения пенсии запрашивает и собирает кадровая служба (на крупных предприятиях и в фирмах), либо этим занимается сам без пяти минут пенсионер (если он ИП, работает в небольшой фирме).
Выходя на пенсию в 2024 году, например, надо подтвердить 19,5 лет страхового стажа (с уплатой взносов в ФСЗН) и 30 лет стажа с начислениями зарплаты. За последние 20 лет это сделать ни проблема, все данные, начиная с 1 января 2003 года, по каждому работающему собраны в ФСЗН. А вот что касается данных о зарплате с 1994 по 2002 год включительно (для выходящих на пенсию в 2024 году) — тут уже придется поискать. В плюсе те, чье предприятие и фирма, где они трудились в эти годы, до сих пор на плаву и существует. Хуже, если нет, и документы придется искать в архивах с надеждой, что при ликвидации предприятия их туда сдали. В противном случае приходится доказывать свою работу через суд.
Глава Минтруда и соцзащиты Наталия Павлюченко, как сообщает БелТА, отметила, что предлагается пропускать периоды 90-х годов и брать за основу заработок за другие периоды (более ранние в том числе), которые подтверждены документально. Это, по мнению Наталии Павлюченко, упростит задачу для тех, кто обращается за пенсией.
Кроме того, будет возможность обращаться за назначением пенсии либо до, либо после дня рождения, что сделает процесс подготовки, предоставления документов более комфортным.
Александр Лукашенко уточнил, что процедуру назначения пенсии в Беларуси следует сделать не затянутой.
«Процедура должна быть конкретная: пара дней — и человек пошел на пенсию, оформил себе пенсию», — резюмировал президент.
Кстати, сейчас документы на оформление трудовой пенсии в Беларуси советуют собирать за полгода до наступления пенсионного возраста, потому что вполне возможно, что придется пройти и через суды (здесь подробнее).
За год трудовая пенсия в Беларуси выросла в среднем на 15%
На совещании по поводу совершенствования социальной поддержке населения Александр Лукашенко отметил, что в 2024 году в стране дважды поднимали пенсию пенсионерам на 10% и на 5%.
«Пенсионеры есть пенсионеры. Их мы поддерживали и будем поддерживать. Они должны жить нормально», — подчеркнул белорусский лидер, сообщает его пресс-служба.
В Беларуси может быть введена оплата за доставку пенсии в 6−8 рублей. Такую услуг предложат пенсионерам-горожанам младше 70 лет.
«Для этой категории “молодых” пенсионеров предлагается ввести право возмездности, то есть за счет личных средств по установленным тарифам оплачивать доставку пенсии», — отметила глава Минтруда и соцзащиты Наталия Павлюченко.
Министр уточнила, что оплата за доставку пенсии может быть введена только для отдельных категорий. И, если плату все-таки введут, то изменения не коснутся получателей пенсий старше 70-летнего возраста, а также инвалидов первой и второй группы (подробнее здесь).
Кстати, мы писали, что принесет белорусам последний год пенсионной реформы в 2025: страховой стаж увеличится до 20 лет, справки о зарплате понадобятся за 31 год (здесь подробнее).
А вот о правах предпенсионного возраста в Беларуси: какие есть гарантии, ограничения и льготы для работников (подробности здесь).