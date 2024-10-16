Что изменится для пенсионеров в Беларуси после совещания у Александра Лукашенко: пенсия работающим полностью, назначение — за «пару дней», кого коснется плата за доставку пенсии

Выходя на пенсию в 2024 году, например, надо подтвердить 19,5 лет страхового стажа (с уплатой взносов в ФСЗН) и 30 лет стажа с начислениями зарплаты. За последние 20 лет это сделать ни проблема, все данные, начиная с 1 января 2003 года, по каждому работающему собраны в ФСЗН. А вот что касается данных о зарплате с 1994 по 2002 год включительно (для выходящих на пенсию в 2024 году) — тут уже придется поискать. В плюсе те, чье предприятие и фирма, где они трудились в эти годы, до сих пор на плаву и существует. Хуже, если нет, и документы придется искать в архивах с надеждой, что при ликвидации предприятия их туда сдали. В противном случае приходится доказывать свою работу через суд.