Нижегородцы жалуются на перебои в работе трамваев № 6 и № 7 в Сормове

Трамваи № 6 будут ездить только по Сормовскому кольцу в среду, 16 октября, в Нижнем Новгороде. Трамвай № 7 и вовсе отменят сегодня, сообщили в ЦРТС.
Изменения вводятся на один день с 10 до 15 часов. Это связано с благоустройством, которое проводится на трамвайных путях.
Нижегородцы возмутились очередным вводом ограничений на движение трамваев в Сормовском и Московском районах. Согласно последним новостным сводкам ЦРТС, трамваи № 6 и № 7 регулярно сталкиваются с новыми изменениями в маршрутах и временем работы. Терпеть неудобства вынуждены пассажиры.
«Когда закончится бардак с трамваями 6 и 7. Все устали уже. Сколько можно? Примите меры!» — написала нижегородка Вера М.
Как пояснили в ведомстве, приостановка движения на этих маршрутах связана с работами по благоустройству, которые проводятся там после ремонта трамвайных путей. Все работы, по информации ООО «Экологические проекты», планируется закончить в ноябре этого года, после чего трамваи смогут вернуться на свои маршруты и функционировать как раньше.
Напомним, что в рамках модернизации трамвайной инфраструктуры по концессии обновят 149 километров трамвайных путей, 15 тяговых подстанций, реконструируют три депо и приобретут 170 единиц подвижного состава. Все работы планируют завершить до 31 декабря 2026 года.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 20 новых трамваев поступят в Нижний Новгород до конца 2024 года.