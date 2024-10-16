Нижегородцы жалуются на перебои в работе трамваев № 6 и № 7 в Сормове

Как пояснили в ведомстве, приостановка движения на этих маршрутах связана с работами по благоустройству, которые проводятся там после ремонта трамвайных путей. Все работы, по информации ООО «Экологические проекты», планируется закончить в ноябре этого года, после чего трамваи смогут вернуться на свои маршруты и функционировать как раньше.