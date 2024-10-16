Всемирный день хлеба отмечают в Казахстане

16 октября 1945 года была основана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая играет ключевую роль в решении проблем, связанных с развитием сельского хозяйства и обеспечением продовольственной безопасности на глобальном уровне.
В Казахстане праздничная дата появилась в сентябре 2019 года.
«Это решение стало настоящим актом признания и уважения к труду казахстанских хлеборобов, мукомолов и пекарей. Праздничная дата служит укреплению высоких стандартов и статуса зерновой и хлебной продукции в стране».
По этому случаю в ведомстве опубликовали статистику за 2024 год.
За январь-июнь 2024 года Казахстан экспортировал 2,4 миллиона тонн пшеницы и меслина на 494,1 миллионов долларов.
Основная доля экспорта от общего объема экспорта приходится на Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Китай, Афганистан.
На сегодняшний день казахстанские аграрии собрали 19,2 миллиона тонн пшеницы.
В мукомольной отрасли задействованы порядка 270 предприятий общей мощностью 9,1 миллиона тонн зерна в год.
Объемы отечественного производства муки почти в два раза превышают внутреннее потребление страны и занимают лидирующую позицию в мире по объемам экспортных поставок.
Собственное производство хлеба полностью обеспечивает внутренний рынок страны.
«Производители хлеба активно работают не только над удовлетворением потребности населения в хлебе, но и над расширением ассортимента выпускаемой продукции в зависимости от наличия спроса на рынке: это, в основном, хлебобулочные, мучные кондитерские изделия недлительного и длительного хранения».
Также в рамках Концепции развития АПК на 2021 — 2030 годы для субъектов агропромышленного комплекса, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции (в том числе производителей муки и хлеба), предусматриваются меры господдержки предоставлением льготных кредитов на пополнение оборотных средств.