Всемирный день хлеба отмечают в Казахстане

«Производители хлеба активно работают не только над удовлетворением потребности населения в хлебе, но и над расширением ассортимента выпускаемой продукции в зависимости от наличия спроса на рынке: это, в основном, хлебобулочные, мучные кондитерские изделия недлительного и длительного хранения».