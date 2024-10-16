Хирурги спасли ребенка с врожденным пороком сердца в Иркутске

— Операция заключалась в удалении пораженного участка аорты и вшивание протеза. При этом хирурги не могли использовать аппарат искусственного кровообращения, который позволяет остановить сердце и поддерживать циркуляцию крови в организме. Сердце ребенка продолжало работать, но врачи пережали аорту. На необходимые процедуры можно было потратить не более 20 минут, иначе из-за длительного отсутствия крови была вероятность отказа почек или кишечника, — пояснили в пресс-службе правительства.