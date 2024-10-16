Под Пуховичами пенсионер утонул в канаве, проинформировали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении сказано, что 15 октября примерно в 11.58 в МЧС поступила информация, связанная с обнаружением утонувшего мужчины в канаве, которая находится в агрогородке Горелец Пуховичского района по улице Центральной. В пресс-службе отметили, что спасатели извлекли из воды тело мужчины 1957 года рождения.
Ранее под Миорами пенсионер утонул в колодце глубиной восемь метров.
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