Под Пуховичами пенсионер утонул в канаве

В сообщении сказано, что 15 октября примерно в 11.58 в МЧС поступила информация, связанная с обнаружением утонувшего мужчины в канаве, которая находится в агрогородке Горелец Пуховичского района по улице Центральной. В пресс-службе отметили, что спасатели извлекли из воды тело мужчины 1957 года рождения.