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Под Пуховичами пенсионер утонул в канаве

МЧС сказало, что пенсионер утонул в канаве в Пуховичском районе.

Источник: Комсомольская правда

Под Пуховичами пенсионер утонул в канаве, проинформировали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении сказано, что 15 октября примерно в 11.58 в МЧС поступила информация, связанная с обнаружением утонувшего мужчины в канаве, которая находится в агрогородке Горелец Пуховичского района по улице Центральной. В пресс-службе отметили, что спасатели извлекли из воды тело мужчины 1957 года рождения.

Ранее под Миорами пенсионер утонул в колодце глубиной восемь метров.

Тем временем в Минске водитель Peugeot сбил 12-летнего мальчика, выбежавшего на дорогу.

А еще мы писали, что минчанин забрался на капот чужого авто, пытаясь впечатлить девушку.