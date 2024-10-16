Россиянка родила в аэропорту в Анталье и оставила ребенка в унитазе

Молодая россиянка Екатерина Б. родила в туалете в аэропорту турецкой Антальи и бросила ребенка в унитазе. После этого она вместе со своей матерью попыталась сбежать в Россию — но ребенка нашли, а женщин задержали и не пустили на рейс. Теперь против молодой матери возбуждено уголовное дело, она находится под арестом на время расследования. На допросе Екатерина заявила, что не знала о беременности.