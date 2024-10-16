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В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло 16 октября на востоке Турции. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился в 45 км к востоку от города Малатья, где проживают около 400 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 9 км.

Данные о возможных жертвах и разрушениях пока не поступали.