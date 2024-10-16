Открытие развязки на Северном шоссе вновь перенесли

Изначально строительство развязки должно было завершиться еще в 2020 году, но подрядчик, УСК «Сибиряк», неоднократно срывал сроки. Мэрия несколько раз переносила дату открытия, и в итоге неофициальное открытие произошло только в марте 2024 года.