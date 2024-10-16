Открытие развязки на Северном шоссе вновь перенесли

Об этом сообщила мэрия.
Изначально строительство развязки должно было завершиться еще в 2020 году, но подрядчик, УСК «Сибиряк», неоднократно срывал сроки. Мэрия несколько раз переносила дату открытия, и в итоге неофициальное открытие произошло только в марте 2024 года.
После открытия против компании-подрядчика было возбуждено административное дело за срыв сроков и нарушения. На 16 октября планировалось открыть движение по одной полосе в направлении ТРЦ «Планета», но, по подтвержденной информации, это не состоится.
Экс-подрядчик устраняет недочеты, и движение по этой полосе откроется 17 октября. Ремонт на другой полосе продлится до следующей недели.
Ранее сообщалось, что новая развязка начала разваливаться после дождя.