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Открытие развязки на Северном шоссе вновь перенесли

В Красноярске открытие движения на развязке через Северное шоссе, запланированное на 16 октября, перенесли на следующий день.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила мэрия.

Изначально строительство развязки должно было завершиться еще в 2020 году, но подрядчик, УСК «Сибиряк», неоднократно срывал сроки. Мэрия несколько раз переносила дату открытия, и в итоге неофициальное открытие произошло только в марте 2024 года.

После открытия против компании-подрядчика было возбуждено административное дело за срыв сроков и нарушения. На 16 октября планировалось открыть движение по одной полосе в направлении ТРЦ «Планета», но, по подтвержденной информации, это не состоится.

Экс-подрядчик устраняет недочеты, и движение по этой полосе откроется 17 октября. Ремонт на другой полосе продлится до следующей недели.

Ранее сообщалось, что новая развязка начала разваливаться после дождя.