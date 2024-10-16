Самый большой транспортный налог в Новосибирске насчитали владельцу Ferrari

В управлении Федеральной налоговой службы Новосибирской области рассказали о рекордных суммах транспортного налога, которые жители региона должны заплатить в 2024 году. Эти данные УФНС предоставило в ответ на запрос BFM-Новосибирск.
Максимальная сумма транспортного налога, исчисленная в отношении одного транспортного средства, составила 310 500 ₽ Это налог на автомобиль Ferrari. В прошлом году самый большой транспортный налог был меньше (292 455 рублей), его должен быть заплатить владелец спортивного автомобиля Porsche 911.
Максимальная сумма транспортного налога, исчисленная в отношении одного физического лица, в регионе составляет 2 114 954 рубля. Такой налог заплатит житель Новосибирской области, у которого в собственности находится 56 транспортных средств.
В общей сложности в Новосибирской области в 2024 году транспортный налог должны будут заплатить 736 430 человек. В общей сложности сумма этого налога, предъявленная к уплате физлицам, составляет более 3,1 млрд рублей, говорится в ответе за запрос BFM-Новосибирск, подписанном и.о. руководителя УФНС по Новосибирской области Светланой Селиверстовой.
Напомним, транспортный налог относится к региональным налогам: деньги идут в бюджет субъекта РФ. Срок уплаты налогов на имущество физических лиц — 1 декабря текущего года.
Ранее BFM-Новосибирск рассказывал, что средняя зарплата в Новосибирске достигла отметки в 71 тысячу рублей.