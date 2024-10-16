Самый большой транспортный налог в Новосибирске насчитали владельцу Ferrari

В общей сложности в Новосибирской области в 2024 году транспортный налог должны будут заплатить 736 430 человек. В общей сложности сумма этого налога, предъявленная к уплате физлицам, составляет более 3,1 млрд рублей, говорится в ответе за запрос BFM-Новосибирск, подписанном и.о. руководителя УФНС по Новосибирской области Светланой Селиверстовой.