Детский сад в селе Балаганского района открыл свои двери после капремонта

В селе Кумарейка Балаганского района после капитального ремонта открылся детский сад. Его ремонт проходил в два этапа. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, работы проводи по госпрограмме «Развитие образования». А сумма выделенных денег превысила 37 миллионов рублей.
— Все ремонтные работы выполнены в строгом соответствии с санитарными нормами. В настоящее время выполняется сверка объемов выполненных работ и подписание итоговых документов. До конца текущего года в регионе по программе «Развитие образования» будут завершены капремонты еще восьми детских садов, — сказал осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области Алексей Емелюков.
Ремонт детсада в селе Кумарейка начался ещё в апреле прошлого года. Сначала за два этапа было обновлено главное здание, затем благоустроена дворовая территория. Сейчас дошкольное учреждение принимает 47 детей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре ребенку провели серьезную операцию за 12 минут. У маленького пациента был врожденный порок сердца.