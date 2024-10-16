Детский сад в селе Балаганского района открыл свои двери после капремонта

— Все ремонтные работы выполнены в строгом соответствии с санитарными нормами. В настоящее время выполняется сверка объемов выполненных работ и подписание итоговых документов. До конца текущего года в регионе по программе «Развитие образования» будут завершены капремонты еще восьми детских садов, — сказал осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области Алексей Емелюков.