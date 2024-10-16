Мэрия Перми озвучила результаты проверки провала во дворе дома на Революции

Речь идёт о происшествии, о котором стало известно в августе 2024 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в редакцию обратились жители дома возле Северной дамбы. По словам пермяков, яма в земле неподалёку от дома № 5 начала образовываться ещё в ноябре 2023 года. Спустя несколько месяцев и смен сезонов провал увеличился до тревожных размеров. Когда корреспонденты perm.aif.ru приехали на место происшествия он был около 2−3 метров в ширину и более полутора метров в глубину.