Мэрия Перми озвучила результаты проверки провала во дворе дома на Революции

Администрация Перми рассказала сайту perm.aif.ru о результатах проверки провала, который образовался во дворе дома по улице Революции, 5.
Речь идёт о происшествии, о котором стало известно в августе 2024 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в редакцию обратились жители дома возле Северной дамбы. По словам пермяков, яма в земле неподалёку от дома № 5 начала образовываться ещё в ноябре 2023 года. Спустя несколько месяцев и смен сезонов провал увеличился до тревожных размеров. Когда корреспонденты perm.aif.ru приехали на место происшествия он был около 2−3 метров в ширину и более полутора метров в глубину.
Департамент ЖКХ городской администрации сообщил, что специалистами была организовано дополнительное обследование. Как рассказали perm.aif.ru в мэрии, оно было необходимо для того, чтобы убедиться, что повреждения произошли на сети дренажной системы жилого дома.
«Ранее по ней поступил пакет документов для рассмотрения и выдачи заключения о наличии оснований для принятия в муниципальную собственность. Сеть ливневой канализации Ду 800−1000 мм находится в нормативном состоянии, вероятной причиной провала стала неисправность дренажной сети жилого дома по ул. Революции, 5», — пояснили perm.aif.ru в администрации.
Поскольку дренажные сети являются общедомовым имущество, собственникам необходимо провести отдельное обследование и исключить вероятность подмыва грунта из-за проблемы. Указанную сеть администрация планирует принять в муниципальную собственность.
«МБУ “Полигон” на закреплённой за учреждением сети будет поднят колодец и засыпан провал после проведения обследования собственниками жилого дома дренажной сети», — уточнили в мэрии.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о результатах встречи жителей дома и представителей администрации. Подробности читайте в нашем материале.