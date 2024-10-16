Омский губернатор Хоценко нагрянул на ТЭЦ-5 перед зимним сезоном

Как сообщили в пресс-службе омского облправительства, подготовке производственного объекта АО «ТГК-11» к прохождению в отопительный сезон низких зимних температур уделяется особое внимание.
Напомним, в декабре прошлого года котлы не выдержали сильных морозов и вышли из строя. Компания продолжает устранять замечания, выданные надзорными органами.
«В ходе визита губернатора Виталия Хоценко на предприятие генеральный директор АО “ТГК-11” Олег Хилько доложил о работе подразделения и статусе устранения предписаний Ростехнадзора. Руководитель Омской области считает недопустимым повторение прошлогодней ситуации», — заявили в пресс-службе омского облправительства.
Отмечается, что на сегодняшний день на ТГК-11 работает межведомственная комиссия администрации Омска и Ростехнадзора. По итогам работы будет дано заключение о готовности ТЭЦ к зиме.