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Омский губернатор Хоценко нагрянул на ТЭЦ-5 перед зимним сезоном

Перед стартом зимнего сезона губернатор Виталий Хоценко нагрянул на омскую ТЭЦ-5. Вместе с главой региона предприятие посетили мэр Омска Сергей Шелест, представители Ростехнадзора и прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе омского облправительства, подготовке производственного объекта АО «ТГК-11» к прохождению в отопительный сезон низких зимних температур уделяется особое внимание.

Напомним, в декабре прошлого года котлы не выдержали сильных морозов и вышли из строя. Компания продолжает устранять замечания, выданные надзорными органами.

«В ходе визита губернатора Виталия Хоценко на предприятие генеральный директор АО “ТГК-11” Олег Хилько доложил о работе подразделения и статусе устранения предписаний Ростехнадзора. Руководитель Омской области считает недопустимым повторение прошлогодней ситуации», — заявили в пресс-службе омского облправительства.

Отмечается, что на сегодняшний день на ТГК-11 работает межведомственная комиссия администрации Омска и Ростехнадзора. По итогам работы будет дано заключение о готовности ТЭЦ к зиме.