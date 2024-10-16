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СРТ-129 Музея Морского океана отправился на ремонт

Это третий доковый ремонт судна за время «работы» в музее.

Источник: Музей мирового океана

Этой ночью в сопровождении двух буксиров судно «СРТ-129» от причала Музея Мирового океана отправилось на доковый ремонт.

Это его третий доковый ремонт за время «службы» в музее.

Рыболовное судно СРТ-129 — единственное в стране музеефицированное рыболовное судно, на борту которого создана экспозиция, посвященная истории рыбопромыслового флота России. Это одно из отечественных рыболовных судов послевоенного периода, единственное сохранившееся в северо-западном регионе. Именно на них впервые вышли калининградские рыбаки в середине 50-х гг. в открытый океан и обнаружили новые районы промысла.