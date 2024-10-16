СРТ-129 Музея Морского океана отправился на ремонт

Рыболовное судно СРТ-129 — единственное в стране музеефицированное рыболовное судно, на борту которого создана экспозиция, посвященная истории рыбопромыслового флота России. Это одно из отечественных рыболовных судов послевоенного периода, единственное сохранившееся в северо-западном регионе. Именно на них впервые вышли калининградские рыбаки в середине 50-х гг. в открытый океан и обнаружили новые районы промысла.