Мёд пасечника из Красноярского края признали лучшим в стране

Мёд пасечника из Боготольского района признали лучшим в стране. Об этом сообщают Sibnovosti. Андрей Старчевский завоевал золото и серебро в двух номинациях конкурса «Лучший мёд России», который прошёл в Серпухове.
Андрей взял первое место в номинации «полифлорный мёд тёмный» и второе — за светлый полифлорный (цветочный). Ранее наш земляк уже занимал призовые места.
Кроме того, на конкурсе отметился ещё один житель края. Александр Казанцев из Зеленогорска одержал победу в номинации «монофлорный мёд светлый».
Отметим, что состязание проходило в восьмой раз. Пчеловоды страны представили более 600 видов мёда и соревновались в 16 номинациях.