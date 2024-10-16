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Мёд пасечника из Красноярского края признали лучшим в стране

Пасечник из Боготольского района завоевал золото и серебро в двух номинациях конкурса «Лучший мёд России».

Источник: Комсомольская правда

Мёд пасечника из Боготольского района признали лучшим в стране. Об этом сообщают Sibnovosti. Андрей Старчевский завоевал золото и серебро в двух номинациях конкурса «Лучший мёд России», который прошёл в Серпухове.

Андрей взял первое место в номинации «полифлорный мёд тёмный» и второе — за светлый полифлорный (цветочный). Ранее наш земляк уже занимал призовые места.

Кроме того, на конкурсе отметился ещё один житель края. Александр Казанцев из Зеленогорска одержал победу в номинации «монофлорный мёд светлый».

Отметим, что состязание проходило в восьмой раз. Пчеловоды страны представили более 600 видов мёда и соревновались в 16 номинациях.

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